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        Haberler Ekonomi Para Banka müşterisi olmasan da “bir tık”la VDMK - Para Haberleri

        Banka müşterisi olmasan da “bir tık”la VDMK

        Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan üçgeninde "finansal köprü" olma özelliğini taşıyan PASHA Bank, 2020 yılında alternatif yatırım aracı Varlığa Dayalı Menkul Kıymet (VDMK) ihracı konusunda hayli iddialı. 4 yılda tarım, kimya ve otomotiv sektörleri için 30 ihraç gerçekleştirerek 2 milyar 153 milyon TL kaynak sağlayan PASHA Bank, müşterisi olmayan nitelikli yatırımcıların VDMK ihracına katılabilecekleri dijital bir kanal oluşturdu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.02.2024 - 18:26 Güncelleme: 28.02.2024 - 18:26
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        Herkese "bir tık"la VDMK
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        2023 yılında 9 milyar 910 milyon TL aktif büyüklüğe ulaşan PASHA Bank, alternatif yatırım aracı VDMK ihraçlarını yapıyor. İlk kez 2020 yılında ihraca başlayan PASHA Bank, 4 yıllık süre zarfında tarım, kimya ve otomotiv sektörleri için 30 ihraç gerçekleştirdi. Bu sektörler için toplamda 2 milyar 153 milyon TL’lik kaynak sağladı. Her yıl VDMK ihracını artıran PASHA Bank, 2023 yılında 948 milyon TL’lik VDMK ihracına imza attı. Ağırlıklı olarak tarım sektörü için VDMK ihracı gerçekleştiren PASHA Bank, yine Türkiye’de bir ilke imza atarak “PASHA Bank müşterisi olmayan nitelikli yatırımcıların” da VDMK ihraçlarından faydalanmalarına olanak sağlıyor.

        TARIM ÖN PLANDA

        PASHA Bank’ın internet sitesi üzerinden oluşturulan dijital kanal üzerinden 1 Mart 2024 tarihinde erişime açılacak VDMK ihraçlarıyla ilgili bilgi veren PASHA Bank Genel Müdürü H. Cenk Eynehan, “Kaliteli varlık havuzuna sahip ancak bu tür işlemler aracılığıyla uygun şartlarda finansmana erişimi olmayan tarım, kimya ve otomotiv sektörlerinde faaliyet gösteren müşterilerimiz için yapılandırılmış bir sermaye piyasası aracı olan VDMK ihraçlarına aracılık yaparak nitelikli yatırımcıları müşterilerimizle buluşturduk. Tarım özellikle ön plana aldığımız sektörlerin başında geliyor. Çünkü tarım hem Türkiye’nin olmazsa olmazı hem de dünyanın gündemi. Keza otomotiv sektörüne baktığımızda da ülkemizde ciddi bir otomotiv üretimi var ve 2023 yılında üretime başlanılan ve gelecek yıllarda da sektördeki yerini güçlendireceğine inandığımız TOGG gerçeği var. Bankamız, özellikle bugünün şartlarında, reel sektöre kaynak sağlanmasında öncü kurum olarak yer alarak önemli bir eksikliğin giderilmesinde rol oynamıştır. PASHA Bank, ilk kez VDMK ihracını gerçekleştirdiği 2020 yılından bugüne 2 milyar 153 milyon TL’lik hacme ulaşırken, sadece 2023 yılında 948 milyon TL’lik destekte bulundu. VDMK ihraçları konusundaki öncülüğümüzü ve deneyimimizi dijital dünyayla birleştirerek, Türkiye’de ilk kez uygulanacak, bankamız müşterisi olmayan nitelikli yatırımcıların web sitemiz aracılığıyla ihraca katılabilecekleri dijital bir kanal oluşturduk. VDMK ihraçlarına yatırımın ülkemizde de gelişmiş sermaye piyasasına sahip ülkelerde olduğu gibi hız kazanarak artmasını bekliyoruz. PASHA Bank olarak reel sektöre destek olmaya ve Türk ekonomisine katkıda bulunarak büyümeye devam ediyoruz. Mart ayında da tarım sektörüne yönelik 200 milyon TL tutarında bir VDMK ihracı yapacağız” derken, 2024 yılında 1 milyar TL’nin üzerinde VDMK ihracı gerçekleştireceklerini belirtti. VDMK ihraçlarından yararlanmak için www.pashabank.com.tr internet sitesi üzerinden “Bono, VDMK” kısmını tıklamak yeterli.

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        #pashabank
        #VDMK
        #Azerbaycan
        #tarı
        #yatırım
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