Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil) 10 Ağustos ile biten haftada 67 milyar 385 milyon 565 bin lira arttı. Söz konusu haftada 2 trilyon 90 milyar 26 milyon 228 bin liraya yükselen bankacılık sektörü toplam mevduatında bir önceki haftaya göre yüzde 3,33 artış kaydedildi.

Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,32 artışla 1 trilyon 19 milyar 859 milyon 595 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat da yüzde 7,60 artışla 960 milyar 384 milyon 377 bin lira oldu. Bankalarda bulunan YP mevduatı ise geçen hafta 438 milyon dolar artarak 192 milyar 287 milyon dolara çıktı. Bunun 178 milyar 623 milyon doları mevduat bankaları ve 13 milyar 664 milyon doları katılım bankaları bünyesinde bulunuyor.

Mevduat bankalarındaki YP mevduat tutarının 148 milyar 421 milyon dolarını yurt içinde yerleşik kişiler ve 3 milyar 328 milyon dolarını da yurt içinde yerleşik bankaların mevduatları oluşturdu. YP mevduatlarında, yurt dışında yerleşik kişilerin mevduatı 18 milyar 60 milyon dolar ve yurt dışında yerleşik bankaların mevduatı ise 8 milyar 814 milyon dolar oldu.



TAKSİTLİ TİCARİ KREDİLER ARTTI

Bir haftalık dönemde mevduat bankalarındaki tüketici kredileri yüzde 0,25 artışla 405 milyar 862 milyon 291 bin liraya, taksitli ticari krediler de yüzde 3,65 artarak 376 milyar 912 milyon 768 bin liraya çıktı. Aynı dönemde kredi kartları bakiyesi yüzde 0,03 yükselerek 126 milyar 813 milyon 055 bin lira oldu.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 187 milyar 275 milyon 372 bin lirası konut, 5 milyar 941 milyon 596 bin lirası taşıt ve 212 milyar 645 milyon 323 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörü toplam kredi hacmi ise (TCMB dahil) 10 Ağustos ile biten haftada 161 milyar 260 milyon 806 bin lira artarak 2 trilyon 522 milyar 104 milyon 591 bin liraya yükseldi. Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32,61 artış gösterdi.

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