Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil) 19 Nisan ile biten haftada 5 milyar 775 milyon 159 bin lira artarak 2 trilyon 290 milyar 340 milyon 483 bin liradan 2 trilyon 296 milyar 115 milyon 642 bin liraya çıktı.
Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,33 artışla 1 trilyon 24 milyar 52 milyon 179 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 1,59 artışla 1 trilyon 166 milyar 914 milyon 548 bin lira oldu.
Bankalarda bulunan YP mevduatı ise geçen hafta 598 milyon dolar azalarak 212 milyar 226 milyon dolara geriledi. Bunun 195 milyar 132 milyon doları mevduat bankaları ve 17 milyar 94 milyon doları katılım bankaları bünyesinde bulunuyor.
Mevduat bankalarındaki YP mevduat tutarının 166 milyar 556 milyon dolarını yurt içinde yerleşik kişiler ve 4 milyar 123 milyon dolarını da yurt içinde yerleşik bankaların mevduatları oluşturdu. YP mevduatlarında, yurt dışında yerleşik kişilerin mevduatı 17 milyar 795 milyon dolar ve yurt dışında yerleşik bankaların mevduatı ise 6 milyar 658 milyon dolar oldu.
TAKSİTLİ TİCARİ KREDİLER AZALDI
Bir haftalık dönemde mevduat bankalarındaki tüketici kredileri yüzde 0,33 azaltarak 387 milyar 629 milyon 55 bin liraya geriledi. Taksitli ticari krediler de yüzde 0,18 azalarak 371 milyar 482 milyon 951 bin lira oldu. Aynı dönemde kredi kartları bakiyesi yüzde 0,66 düşüşle 131 milyar 971 milyon 539 bin liraya geriledi.
Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 172 milyar 460 milyon 964 bin lirası konut, 5 milyar 103 milyon 243 bin lirası taşıt ve 210 milyar 64 milyon 848 bin lirası diğer kredilerden oluştu.
Bankacılık sektörü toplam kredi hacmi ise (TCMB dahil) 19 Nisan ile biten haftada 2 milyar 495 milyon 472 bin lira artarak 2 trilyon 428 milyar 875 milyon 589 bin liraya çıktı. Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 12,18 artış gösterdi.
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