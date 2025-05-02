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        Haberler Ekonomi Para Bankacılık sektörünün mevduatı geçen hafta azaldı - Para Haberleri

        Bankacılığın mevduatı geçen hafta azaldı

        Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 25 Nisan ile biten haftada önceki haftaya göre 101 milyar 619 milyon 913 bin lira azalarak 22 trilyon 526 milyar 642 milyon 306 bin liraya geriledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2025 - 15:36 Güncelleme: 02.05.2025 - 15:36
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        Bankacılığın mevduatı geçen hafta azaldı
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        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

        Buna göre, bankacılık sektörünün toplam mevduatı 25 Nisan ile biten haftada 101 milyar 619 milyon 913 bin lira azalarak 22 trilyon 628 milyar 262 milyon 219 bin liradan 22 trilyon 526 milyar 642 milyon 306 bin liraya geriledi.

        Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,3 azalışla 12 trilyon 386 milyar 147 milyon 397 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 0,3 yükselişle 7 trilyon 439 milyar 753 milyon 799 bin lira oldu.

        Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı geçen hafta 232 milyar 736 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 194 milyar 846 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.

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        Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatında, parite etkisinden arındırılmış veriler göz önünde bulundurulduğunda 25 Nisan itibarıyla 147 milyon dolarlık azalış görüldü.

        Yurt içi yerleşiklerin tüketici kredileri arttı

        Bankacılık sektöründe yurt içi yerleşiklerin tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 1,5 artarak 4 trilyon 240 milyar 952 milyon 473 bin lira oldu.

        Bankacılık sektöründe yurt içi yerleşiklerin tüketici kredilerinin 558 milyar 732 milyon 444 bin lirası konut, 63 milyar 973 milyon 595 bin lirası taşıt, 1 trilyon 602 milyar 387 milyon 902 bin lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

        Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 25 Nisan ile biten haftada 121 milyar 747 milyon 911 bin lira artarak 17 trilyon 618 milyar 354 milyon 596 bin liraya yükseldi.

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