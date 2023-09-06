Bankacılık ve Finans Bölümü Nedir, Mezunları Ne İş Yapar ve Nerelerde Çalışır? Bankacılık ve Finans Bölümü İş İmkanları

Bankacılık ve Finans Bölümü Nedir, Mezunları Ne İş Yapar ve Nerelerde Çalışır? Bankacılık ve Finans Bölümü İş İmkanları

Bankacılık ve Finans Bölümü nedir, mezunları ne iş yapar ve nerelerde çalışır? Bankacılık ve Finans bölümü iş imkanları Üniversite tercih dönemleriyle birlikte öğrenciler farklı bölümler ve bu bölümlerin sunduğu imkanlar hakkında araştırma yapmaya başlar. Bankacılık ve finans üzerine okuma isteyenler de bu bölüm üzerine verilen eğitimleri ve sunduğu iş imkanlarını merak eder. İşte, merak edenler için Bankacılık ve Finans Bölümü Nedir, Mezunları Ne İş Yapar ve Nerelerde Çalışır? Bankacılık ve Finans Bölümü İş İmkanları hakkında bilinmesi gereken her şey.

Eğitimlerini 4 yıllık lisans üzerine sayısal bölümler üzerinden okumak isteyen kişilerin internet üzerinden en sık araştırdığı bölümlerin başında Bankacılık ve Finans Bölümü gelmektedir. Sizler için hazırladığımız bu yazımızda Bankacılık ve Finans Bölümü hakkında tüm detayları bulabilirsiniz.

Bankacılık Ve Finans Bölümü Nedir?

Bankacılık ve Finans Bölümü, üniversitelerde sayısal bölümde bulunan bir bölümdür. Bu bölümü okuyan öğrenciler finansal işlemler, yatırım, risk yönetimi, bankacılık operasyonları, sermaye piyasaları ve benzeri konularda temel bilgileri kazanır. Bankacılık ve Finans Bölümü'nü başarı ile okuyan öğrenciler, bankalar, finansal kuruluşlar, şirketler, yatırım fonları, sigorta şirketleri gibi çeşitli sektörlerde iş imkanlarına da sahip olabilirler.

Bankacılık Ve Finans Bölümü Eğitim Süresi Kaç Yıl?

Bankacılık ve Finans Bölümü, üniversite sınavlarında sayısal bölümden öğrenci kabul eden bir bölümdür. Bu bölümün puanları yüksektir. Eğitim süresi lisans öğrencileri için 4 yıllıktır. Bankacılık üzerine 2 yıl olarak belirlenen eğitim süresi 4 yıla tamamlanarak da bu bölümden mezun olunabilir.

Bankacılık Ve Finans Mezunları Ne İş Yapar?

Bankacılık ve Finans Bölümü okumak isteyen kişiler en çok bu bölümü tamamladıktan sonra ne yapabileceklerini öğrenmek ister. Bu yüzden Bankacılık Ve Finans Mezunları İş Olanakları hakkında araştırmalar sıklıkla internet üzerinden de devam eder. Bankacılık ve Finans bölümü mezunlarının yapabileceği işler ise şu şekilde sıralanabilir:

Finans ve Bankacılık mezunları, bankaların farklı birimlerinde görev alabilirler. Müşteri ilişkileri, kredi değerlendirme, operasyonlar, risk yönetimi gibi alanlarda çalışabilirler.

Finansal kuruluşlar, yatırım şirketleri, varlık yönetimi firmaları, sigorta şirketleri gibi yerlerde portföy yönetimi, yatırım analisti, risk analisti gibi rollerde görevler alabilirler.

Şirketlerin mali departmanlarında, finansal analiz, bütçeleme, nakit yönetimi gibi işleri üstlenerek şirketin finansal sağlığını ve yönetimini destekleyecek çalışmalarda bulanabilirler.

Yatırım fonlarında portföy yöneticisi, analist veya operasyonel pozisyonlarda çalışabilirler.

Bankalar, finansal kuruluşlar veya kredi derecelendirme ajanslarında kredi başvurularını değerlendirme, risk analizi yapma ve kredi politikalarını belirleme görevinde olabilirler.

Şirketlerde veya finansal kuruluşlarda risk analisti olarak çalışarak, olası finansal riskleri değerlendirebilir ve risk yönetimi stratejileri geliştirebilirler.

Uluslararası işlemleri yönetmek, döviz kurları ve uluslararası riskleri analiz etmek gibi görevlerde çalışabilirler.

Bireysel veya kurumsal müşterilere finansal danışmanlık sağlama konusunda uzmanlaşabilirler.

Bankacılık ve finans bilgilerini kullanarak kendi işlerini kurabilirler, yatırım fırsatlarını değerlendirmek isteyebilirler.

Bankacılık Ve Finans Mezunları Nerede Çalışır?

Bankalar

Finansal Kuruluşlar

Şirketlerin Finans Departmanları

Yatırım Fonları

Kredi Analisti

Risk Yönetimi

Uluslararası Finans Şirketleri

Mali Danışmanlık

Sermaye Piyasaları

Girişimci olabilirler

Bankacılık Ve Finans Bölümü Dersleri

Bankacılık ve Finans bölümü dersleri oldukça kapsamlı verilen bir eğitim programına tabidir. 4 yıl içerisinde bu eğitimleri alan kişilerin alanında uzmanlaşmış olması amaçlanmaktadır. İşte Bankacılık ve Finans Bölümü dersleri:

Temel Finans Dersleri

Bankacılık ve Finansal Kuruluşlar Dersleri

Sermaye Piyasaları Dersleri

Finansal Analiz Dersleri

Risk Yönetimi Dersleri

Piyasa Riski ve Likidite Riski

Uluslararası İşlemler Dersleri

Finansal Teknoloji (Fintech) Dersleri

Etik ve Regülasyon Dersleri

ÖNERİLEN VİDEO