        Haberler Bilgi Ekonomi Bankalar 90 bin TL'ye kadar faizsiz kredi veriyor! İşte faizsiz kredi ve taksitli nakit avans veren bankaların güncel listesi

        Bankalar 90 bin TL'ye kadar faizsiz kredi veriyor! İşte faizsiz kredi veren bankaların listesi

        Bankalar, yeni müşteri kampanyalarını hız kesmeden sürdürüyor. Bazı bankalar, sadece yeni müşterilerine özel olmak üzere faizsiz kredi ve nakit avans seçeneği tanıyor. 3 ile 6 ay arasında değişen vadelerle geri ödenebilen bu faizsiz kredilerde tutar 90 bin liraya kadar ulaşabiliyor. İşte faizsiz kredi seçeneği sunan bankaların listesi…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.09.2025 - 14:55 Güncelleme: 08.09.2025 - 14:55
        1

        Bankalar, faizsiz kredi fırsatlarını aralıksız sürdürüyor. Şu an itibarıyla beş banka, sadece yeni müşterilerine özel faizsiz kredi ve nakit imkânı sunuyor. 3 ile 6 ay arasında geri ödeme imkânı bulunan bu kredilerde miktar 90 bin liraya kadar çıkabiliyor. İşte faizsiz kredi veren bankaların listesi…

        2

        QNB

        QNB, toplamda 85 bin TL faizsiz kredi veriyor.

        - 3 ay vade ile faizsiz 60 bin TL kredi,

        - 3 ay vadeli olmak üzere faizsiz 25 bin TL nakit avans.

        3

        GARANTİ BBVA

        Garanti BBVA, faizsiz olmak üzere toplamda 75 bin lira nakit kredi imkânı sunuyor.

        - 3 ay vadeyle 25 bin liraya varan faizsiz nakit avans,

        - 3 ay vade ile 50 bin liraya kadar ihtiyaç kredisi.

        4

        TÜRKİYE İŞ BANKASI

        Türkiye İş Bankası, yeni müşterilere özel 55 bin liraya kadar faizsiz kredi veriyor.

        - 3 ay vade ile 25 bin lira taksitli nakit avans,

        - 1 ay vade ile 30 bin liraya varan ek hesap.

        5

        DENİZBANK

        DenizBank, yeni müşterilerine 90 bin liraya varan faizsiz kredi veriyor.

        - 3 ay vade ile 65 bin liraya kadar kredi,

        - 3 ay vade ile 25 bin liraya varan taksitli nakit avans.

        6

        ENPARA

        Enpara, yeni müşterilerine 60 bin liraya varan faizsiz kredi sunuyor. Kredi, en fazla 6 ay vade ile geri ödenebiliyor.

