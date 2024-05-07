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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Bankalar Birliği'nin çıkış bileti Florya'dan: 400 milyon dolarlık hedef! - Galatasaray Haberleri

        Bankalar Birliği'nin çıkış bileti Florya'dan

        Mart 2023'te Florya Metin Oktay Tesisleri'nin 41 dönümlük arazisini de satın alan Galatasaray'da 'Florya projesi'nde yöntem değişikliği gündemde. Bankalar Birliği anlaşması nedeniyle aylık 100 milyon TL faiz ödeyen ve gelirlerinin yarısı temlikli olan sarı-kırmızılılar, Florya projesini bir yüklenici firmaya yaptırmayı ve 400 milyon dolar almayı hedefliyor. Başkan Dursun Özbek, toplam gelirin 80 milyon dolarını proje öncesinde alarak Bankalar Birliği anlaşmasından çıkmayı ve faiz sarmalından kurtulmayı hedefliyor

        Giriş: 07.05.2024 - 10:02 Güncelleme: 07.05.2024 - 23:41
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        Bankalar Birliği'nin çıkışı Florya'dan
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        Galatasaray'da son ayların en çok konuşulan gündemlerinden olan 'Florya Projesi'nde sarı-kırmızılı yönetimin yöntemi değişti. Daha önce Florya projesini bir başka firmaya yaptırmadan, kendi kaynaklarıyla yürütüp tamamlamayı ve böylece inşaat maliyetleri dışındaki tüm gelire sahip olmayı hedefleyen sarı-kırmızılı kulüp, bir yüklenici firmaya devretmeyi düşünüyor.

        400 MİLYON DOLARLIK GELİR

        Mart 2023'te Florya Metin Oktay Tesisleri'nin içinde yer aldığı arazinin kendisine ait olmayan yaklaşık 41 dönümlük kısmını da satın alan Galatasaray'ın Florya'yı firmaya teslim etmesi karşılığında 400 milyon dolar gelir elde etmesi bekleniyor. Sarı-kırmızılı yönetimin Dubai merkezli bir firma ile görüştüğü ve bu konuda ilk adımları attığı öğrenildi.

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        İLK BEKLENTİ 7,2 MİLYAR, İKİNCİSİ 13 MİLYAR TL'YDİ

        Ocak 2022 tarihli rapor ile Florya arazisine 7,2 milyar TL'lik değer biçilirken sarı-kırmızılı yönetim 2023'te bir yeni değerlendirme raporu daha yaptırmıştı. Toplamda 97 bin metrekarelik inşaat alanı söz konusu iken yeni değerlendirme raporuna göre 41 dönümlük arazinin satın alınması sonrasında gelirin 13 milyar TL'ye ulaşabileceği hesaplanmıştı.

        AYLIK 100 MİLYON TL'LİK FAİZ FİKİRLERİ DEĞİŞTİRDİ

        Bankalar Birliği ile yaptığı anlaşma gereği ana borcu 2,2 milyar TL olan Galatasaray'ın faiz yükü ise aylık 100 milyon TL. Şu ana kadar Bankalar Birliği'ne yaklaşık 1,3 milyar TL ödeme yapan sarı-kırmızılılar ana borcu azaltamazken Başkan Dursun Özbek bu faiz sarmalının kulübün elini kolunu bağladığı gerekçesiyle anlaşmadan bir an önce çıkmak istiyor.

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        HEDEF 80 MİLYON DOLAR İLE BANKALAR BİRLİĞİ'NDEN ÇIKMAK

        Başkan Özbek, bugünün kuruyla 12 milyar 920 milyon TL'nin üzerinde eden 400 milyon dolarlık teklife Bankalar Birliği anlaşması nedeniyle sıcak bakıyor. Yüklenici firmadan projenin başlamasından önce yaklaşık 80 milyon dolarlık avans almayı planlayan sarı-kırmızılılar, bu meblağ ile Bankalar Birliği'ne olan 2,2 milyar TL'lik borcu ödeyip anlaşmadan çıkmayı hedefliyor.

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