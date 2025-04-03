Bu yıl 30 Mart - 1 Nisan tarihleri arasında kutlanan Ramazan Bayramı, resmi tatil olarak ilan edildi. Ancak bayram tatili, idari izinle birleştirilerek toplamda 9 güne çıkarıldı. Bu durum, vatandaşların bankaların ve borsanın çalışma durumunu araştırmasını sağladı. Peki, bankalar ve borsa açık mı? İdari izin sürecinde hizmet verecek mi?