Bankalar Kurban Bayramı tatili nedeniyle kapalı. Cumartesi ve Pazar günü de hafta sonu olduğu için bankalar hizmet vermeyecek. Dolayısıyla 26 Temmuz Pazartesi günü saat 9.00'da ise tüm bankalar yeniden açılacak.

EFT VE HAVALE YAPILABİLECEK Mİ?

50 TL üzeri EFT işlemleri 26 Temmuz Pazartesi gününe kadar yapılamayacak.

İDARİ İZİN BANKALARI KAPSIYOR MU?

İdari izin ya da diğer adıyla idari tatil sadece 657 sayılı kanun kapsamında yer alan devlet memurlarını kapsayan bir izin türüdür. İdari izin verildiğinde devlet memurları haricinde özel sektör çalışanları bu izinden faydalanamamaktadır. Sadece memurlar değil, devlet sanatçıları, belediye görevlileri, devlet sahne sanatçıları da idari izinli sayılmaktadır