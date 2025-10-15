Habertürk
        Haberler Bilgi Ekonomi Bankalar yüzde kaç mevduat faizi veriyor? 2025 Ekim bankaların güncel mevduat faiz oranları ile en yüksek faizi hangi banka veriyor?

        Hangi banka yüzde kaç mevduat faizi veriyor? 2025 Ekim bankaların güncel mevduat faiz oranları

        Bankaların sunduğu mevduat faizleri, yatırımcıların en çok takip ettiği konular arasında yer almaya devam ediyor. Faiz oranlarındaki artışın belirginleşmesiyle birlikte tasarruf sahipleri, birikimlerini en verimli şekilde değerlendirebilmek adına bankaların güncel faiz tekliflerine yöneliyor. İşte 2025 yılı için geçerli olan en son mevduat faiz oranları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.10.2025 - 16:06 Güncelleme: 21.10.2025 - 09:27
        1

        Son zamanlarda ekonomideki gelişmeler ve para politikasında yaşanan değişimler, yatırımcıların dikkatini bankaların mevduat faiz oranlarına yöneltti. Yükselen faiz oranlarıyla birlikte tasarruf sahipleri, mevduat seçeneklerini araştırmaya başladı. Peki, bankalar şu anda hangi oranlarda faiz sunuyor? İşte 2025 yılına ait güncel mevduat faiz oranları...

        2

        AKBANK

        Akbank 10 bin TL ile 10 milyon TL arasındaki tutara yüzde 44 faiz oranı veriyor.

        3

        ODEA

        Odea, 7 bin 500 TL ile 7 milyon TL arasındaki tutara, 'Hoş geldin faizi' adı altında yüzde 45 faiz oranı sunuyor. Ancak kampanyanın geçerli olduğu 100 gün bittikten sonra devam faizine dönülüyor.

        4

        ALTERNATİF BANK

        Alternatif Bank, vadesiz hesapta en az 20 bin TL bulundurmak koşulu ile yüzde 48 mevduat faiz oranı sağlıyor.

        5

        QNB

        QNB, vadesiz hesapta en az 15 bin TL bulundurmak kaydıyla yüzde 45,25 oranında faiz oranı veriyor.

        6

        TÜRKİYE İŞ BANKASI

        Türkiye İş Bankası, yeni vadeli TL hesabı açacak müşterilere 32-35 günlük vade kapsamında yüzde 42,50 oranında mevduat faizi sunuyor.

        7

        TEB

        TEB, ''Hoş geldin faizi" adı altında yüzde 47'lik bir faiz sunuyor. Faiz tutarı 90 gün boyunca geçerli ardından devam faizine dönüyor.

        8

        ING

        ING, vadesiz hesapta en az 15 bin TL bulundurmak kaydıyla ayda yüzde 47 faiz oranı sunuyor.

        9

        ANADOLUBANK

        Görüntülü görüşme ile ilk kez Anadolubank'lı olan müşterilere özel 1.000 - 4.999.999 TL arasındaki bakiyelerin 1-90 gün araya vadeye konması halinde banka yüzde 48 oranında faiz oranı veriyor.

        10

        YAPIKREDİ

        Yapıkredi, faiz tutarı günlük olarak değişebilmekle beraber, vadesiz hesapta 15 bin TL bulunması şartıyla yüzde 45 faiz oranı veriyor.

        11

        FİBABANKA

        Fibabanka, görüntülü bankacılıkla yeni müşteri olanlara özel yüzde 48'lik bir faiz oranı sunuyor.

