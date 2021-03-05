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Banksy yeni eserini cezaevi duvarına resmetti

İngiliz grafiti sanatçısı Banksy, Oscar Wilde'ın mahkum olduğu Reading Hapishanesi'nin duvarındaki resmin kendisine ait olduğunu doğruladı. Yakalanması zor sokak sanatçısı, Instagram'da 'Create Escape' adıyla paylaştığı videoda, eserin ortaya çıkma sürecini gözler önüne serdi, ünlü ressam Bob Ross'a da atıfta bulundu

Banksy yeni eserini cezaevi duvarına resmetti
HABERTURK.COM

Kimliğini gizli tutarak tüm dünyada merak uyandıran İngiliz grafiti sanatçısı Banksy'nin son resmi bir hapishanede görüldü.

Değeri milyon dolarları bulan eserleriyle dikkat çeken gizemli grafiti sanatçısı, İrlandalı şair Oscar Wilde'ın mahkum olduğu ve şu an kullanım dışı olan Reading Hapishanesi'nin duvarındaki resmin kendisine ait olduğunu doğruladı.

BOB ROSS'LU GÖNDERME

Banksy Instagram'da 'Create Escape' (Yaratıcı Kaçış) adıyla yayınladığı videoda eserin ortaya çıkma sürecini paylaştı. Ayrıca ünlü Ressam Bob Ross'a da atıfta bulundu. Görüntülerde Bob Ross, sanki duvar resmi hakkında yorum yapıyormuş gibi göründü.

Bir gecede ortaya çıkan duvar resminde Oscar Wilde'a benzeyen bir mahkumun daktilodan çıkan kağıtları düğüm yaparak kaçtığı görüldü.

Reading Hapishanesi 2013 yılında kapatılmış ve 2019 yılında hükümet tarafından satılığa çıkarılmıştı. Fakat daha sonra satış iptal edilirken kompleksin sanat merkezine çevrilmesine karar verilmişti.

EVİN DEĞERİNİ 17 KAT ARTIRMIŞTI

Banksy 2020'nin sonunda koronavirüse atıfta bulunarak 'hapşu' anlamına gelen 'Aachoo!!' adını verdiği eserini Bristol kentinde bulunan bir evin duvarına resmetmişti. Gayrimenkul ve sanat uzmanları evin değerinin neredeyse 17 kat arttığını açıklamıştı.

Sanat eserinde başörtülü yaşlı bir kadın, elinde mendil tutuyor ancak hapşırırken takma dişlerini, çantasını ve bastonunu düşürüyordu. Caddenin dik olması nedeniyle, grafitideki yaşlı kadının hapşırmasıyla tüm binaların yan yattığı görülüyordu.

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