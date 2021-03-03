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Baraj 30. yeni fragman yayınlandı mı? - Baraj 29. son bölüm...

Fox TV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Baraj, 29. yeni bölümüyle ekranlara geldi. Her bölümü ayrı bir heyecana sahne olan dizide bu akşamki bölüme; Bahar, sonunda zorla da olsa Mert’i Nehir’den almayı başardı. Peki Baraj 30. yeni bölüm fragman yayınlandı mı?

Baraj 30. yeni fragman yayınlandı mı? - Baraj 29. son bölüm...

Baraj dizisinin 29. son bölümü FOX TV ekranlarında yayınlandı. Başrollerinde Feyyaz Duman, Biran Damla Yılmaz, Burak Yörük, Gizem Karaca ve Sumru Yavrucuk'un yer aldığı dizinin yeni bölümleri Salı akşamları yayınlanıyor. Peki Baraj 30. yeni bölüm fragman yayınlandı mı? İşte Baraj 29. son bölüm özeti...

BARAJ 30. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Baraj dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

BARAJ 29. BÖLÜM ÖZETİ

Bahar, sonunda zorla da olsa Mert’i Nehir’den almayı başarır, fakat sebep olduğu travma hem onun hem de Nazım’ın büyük bir suçluluk hissetmesine sebep olur.

Nazım’ın vicdan azabı onun yine Nehir ile yakınlaşmasını sağlasa da bu yakınlık Bahar’ın müjdeli haberi ile son mu bulacaktır?

Tarık, Zahra ve İbrahim ise hala yakalanmadan Meryem’in cesedinden kurtulmaya çalışmaktadırlar...

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