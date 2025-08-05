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        Haberler Bilgi Yaşam Baraj doluluk oranı 5 Ağustos 2025: İSKİ baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

        Baraj doluluk oranı 5 Ağustos 2025: İSKİ baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

        İSKİ (İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi) baraj doluluk oranlarını güncel duyuruyor. Yaz aylarının sıcak geçmesi yağışların azalması barajlardaki doluluk seviyesini azaltıyor. Yağmur ve kar yağışı ise barajlarımızdaki doluluk oranını olumlu anlamda etkiliyor. Bodrum ve Milas'ın su ihtiyacını karşılayan Milas Geyik Barajı'nda ise doluluk, geçen sene ve bu yılın aynı döneminde yüzde 33 olarak kayıtlara geçmişti. Peki, 5 Ağustos İstanbul'da baraj doluluk oranı nasıl?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.08.2025 - 11:50 Güncelleme: 05.08.2025 - 11:50
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        İstanbul’daki baraj doluluk oranı belli oldu. Ömerli, Elmalı, Terkos, Alibeyköy, Sazlıdere, Büyükçekmece, Istrancalar gibi kente su sağlayan barajların günlük durumu merak konusu. Peki 5 Ağustos İSKİ İstanbul baraj doluluk oranı yüzdesi kaç?

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        İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI 5 AĞUSTOS 2025

        İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından 5 Ağustos Salı günü, İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 51,04 olarak ölçüldü. Önceki güne kıyasla düşüşe geçtiği kaydedilen barajlarda 5 Ağustos'ta doluluk oranı şöyle sıralandı:

        Ömerli Barajı: %50,77

        Darlık Barajı: %62,03

        Elmalı Barajı: %67,85

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        Terkos Barajı: %55,08

        Alibey Barajı: %34,65

        Büyükçekmece Barajı: %49,68

        Sazlıdere Barajı: %43,31

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