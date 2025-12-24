Baraj doluluk oranı düşüşte! İSKİ verilerine göre İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?
İSKİ baraj doluluk oranı verilerini duyurdu. Aralık ayının son günlerinde yağış azlığı ve kurak geçen yaz mevsimi sebebiyle baraj doluluk oranları giderek düşüyor. En son barajlardaki su seviyesi yüzde 20 seviyesinin altındaydı. Peki, 24 Aralık İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?
İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 24 ARALIK 2025
İSKİ verilerine göre baraj doluluk oranı yüzde 17,7 oldu
Ömerli: %17,44
Pabuçdere: %2,57
Darlık: %27,65
Elmalı: %52,97
Terkos: %18
Alibey: %11,78
Büyükçekmece: %16,58
Sazlıdere: %14,67
Istrancalar: %24,19
Kazandere: %2,79