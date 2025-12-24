Habertürk
        Baraj doluluk oranı düşüşte! İSKİ verilerine göre İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

        İSKİ baraj doluluk oranı verilerini duyurdu. Aralık ayının son günlerinde yağış azlığı ve kurak geçen yaz mevsimi sebebiyle baraj doluluk oranları giderek düşüyor. En son barajlardaki su seviyesi yüzde 20 seviyesinin altındaydı. Peki, 24 Aralık İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.12.2025 - 09:34 Güncelleme: 24.12.2025 - 09:34
        İstanbul baraj doluluk oranları merak ediliyor. İSKİ tarafından günlük doluluk oranı raporu yayınlandı. İstanbul'da sabah saatlerinde baraj doluluk oranları yüzde 20 seviyesinin altında seyrediyor. Peki, 24 Aralık İstanbul baraj doluluk oranı yüze kaç?

        İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 24 ARALIK 2025

        İSKİ verilerine göre baraj doluluk oranı yüzde 17,7 oldu

        Ömerli: %17,44

        Pabuçdere: %2,57

        Darlık: %27,65

        Elmalı: %52,97

        Terkos: %18

        Alibey: %11,78

        Büyükçekmece: %16,58

        Sazlıdere: %14,67

        Istrancalar: %24,19

        Kazandere: %2,79

