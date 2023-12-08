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        Haberler Gündem Güncel Baraj doluluk oranı ne oldu? 4 haftalık artış açıklandı! Baraj doluluk son durum, 8 Aralık güncel baraj doluluk oranı

        4 haftalık artış açıklandı! Baraj doluluk oranı ne oldu?

        Ülke genelinde yaşanan kuraklık, İstanbul'da da barajların boşalmasına neden olmuştu. Mega kente, 11 Kasım Cumartesi gününden bu yana, son 28 günde düşen yağışın ardından İSKİ, son veriyi açıkladı. Baraj doluluk oranı ne kadar arttı? İşte 8 Aralık Cuma itibariyle son durum...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.12.2023 - 10:27 Güncelleme: 08.12.2023 - 10:27
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        4 haftalık artış açıklandı! Baraj doluluk oranı ne oldu?
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        İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), İstanbul'daki barajların doluluk oranını açıkladı. 11 Kasım Cumartesi günü öğleden sonra başlayan ve aralıklarla devam eden şiddetli sağanağın ardından İstanbul'daki barajların doluluk oranındaki artış sürdü.

        11 KASIM'DA YÜZDE 16.18'Dİ

        İstanbul'da şiddetli sağanaktan önce, 11 Kasım Cumartesi günü sabah saatlerinde, barajların doluluk oranı yüzde 16.18'di. Dün sabah bu oran, yüzde 35.04'e çıkmıştı.

        DOLULUK ORANI YÜZDE 35.68 OLDU

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        Son 28 gündür aralıklarla süren ve dün yağan sağanağın ardından bu sabah, 8 Aralık Cuma itibariyle doluluk oranı yüzde 35.68'e yükseldi.

        28 GÜNLÜK ARTIŞ YÜZDE 19.50'YE ULAŞTI

        Başka bir ifadeyle, 11 Kasım'dan bu yana kente düşen sağanak, İstanbul'un barajlarında 28 günde yüzde 19.50 artış sağladı.

        HAFTA SONU YAĞIŞ BEKLENİYOR

        Öte yandan, Meteoroloji'den alınan bilgiye göre cumartesi günü de mega kentte sağanak bekleniyor.

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        #baraj doluluk
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