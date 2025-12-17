Baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu? İSKİ 17 Aralık İstanbul baraj doluluk oranı
İstanbul baraj doluluk oranı açıklandı. Baraj doluluk oranı seviyesi alarm verirken uzmanlar su tüketimi konusunda vatandaşları uyarıyor. Peki, 17 Aralık Çarşamba günü baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?
İSKİ’nin 17 Aralık 2025 tarihli baraj doluluk oranı verileri İstanbul için alarm veriyor. Megakentte su seviyesi yüzde 20 seviyesinin altına kadar düşerken, bazı kritik barajlarda suların yer yer tamamen çekildiği görüntüler kaydedildi. İşte, güncel baraj doluluk seviyesi
İSTANBUL'UN BARAJ DOLULUK ORANI KAÇ?
İSKİ'nin genel ortalama olarak paylaştığı baraj doluluk oranı %17.83
İSTANBUL BARAJLARI SU SEVİYESİ SON DURUM
Ömerli: %16,25
Büyükçekmece Barajı: %17,21
Darlık Barajı: %28,37
Elmalı Barajı: %53,54
Istrancılar Barajı: %29,65
Kazandere Barajı: %1,91
Pabuçdere Barajı: %2,57
Sazlıdere Barajı: %15,76