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Baraj doluluk oranları İSKİ - 27 Ocak İstanbul baraj doluluk oranı GÜNCEL

İSKİ baraj doluluk oranları 27 Ocak Çarşamba günü yani bugün en çok merak edilip araştırılanlar arasında yer alıyor. Bilindiği üzere İstanbul son iki haftadır yağışlı havanın etkisinde. Peki, yağmurlar baraj doluluk oranlarında ne kadar oldu? İşte, güncel baraj doluluk oranları İSKİ tablosu...

Baraj doluluk oranları İSKİ - 27 Ocak İstanbul baraj doluluk oranı GÜNCEL

İstanbul baraj doluluk oranları son yağışlarla beraber en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Bilindiği üzere yeni yıla sıcak ve kurak bir havanın etkisi altında başlayan İstanbul'da baraj doluluk oranları yüzde 20'nin altına kadar gerilemişti.

Barajlar alarm verirken İstanbullular susuz kalma tehlikesiyle karşı karşıya gelmişlerdi. Ancak ayın 10'undan itibaren aralıklarla devam eden yağışlar İstanbullulara derin bir nefes aldırdı.

Peki, İstanbul barajları ne kadar doldu? Yağan yağışlar baraj doluluk oranları üzerinde ne kadar etkili oldu? Merak edenler için

İSKİ tarafından hazırlanan güncel baraj doluluk oranlarını haberimizde derledik. İşte, 27 Ocak İSKİ baraj doluluk oranları...

İSKİ BARAJ DOLULUK ORANLARI - 27 OCAK

Bugün İSKİ tarafından kaydedilen son verilere göre İstanbul baraj doluluk oranı yüzde 34,22'ye ulaşmış durumda. Geçen yıl aynı gün ise baraj doluluk oranı yüzde 55,25 olarak kaydedilmişti. 2014 yılında İstanbul baraj doluluk oranı 27 Ocak tarihinde yüzde 32,66 olarak kaydedilmişti. Bu veri ise son on yılda günümüze en yakın veri olarak kayıtlara geçti.

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