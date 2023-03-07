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Baraj doluluk oranlarında son durum: 7 Mart barajlardaki doluluk oranı nedir?

Kış aylarının yağışsız ve kurak geçmesinin ardından birçok kentte barajlardaki doluluk oranı kritik seviyelere geriledi. Küresel ısınma etkisini artırırken İstanbul, Ankara ve İzmir'de barajlardaki son durum birçok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. İşte 7 Mart 2023 Salı İstanbul, Ankara barajlarındaki doluluk oranı...

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  • Baraj doluluk oranlarında son durum: 7 Mart 2023 İstanbul barajlardaki doluluk oranı nedir?

    Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve kış aylarının yurt genelinde kurak ve sıcak geçmesiyle barajlardaki doluluk seviyesi kritik seviyelere geriledi. Yaşanan bu gelişmelerinin ardından barajlardaki doluluk oranı gündemi meşgul etmeye başladı. Peki, "7 Mart barajlardaki doluluk oranı nedir?" İşte detaylar...
  • Baraj doluluk oranlarında son durum: 7 Mart 2023 İstanbul barajlardaki doluluk oranı nedir?

    PABUÇDERE VE KAZANDERE ALARM VERİYOR

    İstanbul'a su sağlayan 10 barajın içinden yalnızca Ömerli Barajı'nda doluluk oranı yüzde 50'nin üzerine çıktı... Alibey Barajı yüzde 10,74 olarak ölçülürken, Sazlıdere barajı yüzde 33,19 doluluk oranına sahip. Pabuçdere Barajı'nda doluluk oranı son yağışlarla yükselişe geçerek yüzde 6,88 olarak ölçülürken Kazandere Barajı'nda ise yüzde 6,08 oldu.
  • Baraj doluluk oranlarında son durum: 7 Mart 2023 İstanbul barajlardaki doluluk oranı nedir?

    İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI SON DURUM NEDİR?

    İstanbul barajlarının genel doluluk oranı İSKİ resmi sitesinde % 35,37 olarak açıklandı. İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan barajların doluluk oranları ise şu şekilde;

    Alibey barajı 10.87,

    Büyükçekmece barajı 31,45,

    Darlık barajı 40,25,

    Elmalı barajı 35,23,

    Istrancalar barajı 33,87,

    Pabuçdere barajı 6,96

    Sazlıdere barajı 33,26

    Terkos barajı 31,98

    Ömerli Barajı 51,34
  • Baraj doluluk oranlarında son durum: 7 Mart 2023 İstanbul barajlardaki doluluk oranı nedir?

    ANKARA BARAJ DOLULUK ORANLARI

    7 Mart Salı günü Ankara güncel aktif kullanılabilir baraj doluluk oranı %15.45'dir. Aktif kullanılabilir doluluk oranı aşağıdaki gibi hesaplanmaktadır:

    Toplam hacim - ölü hacim hacimdeki su miktarı = Kalan su miktarı ÷ toplam hacim × 100 = Yüzdelik oranı vermektedir.

    Buna ek olarak toplam doluluk oranı ise %25.52'dir.
  • Baraj doluluk oranlarında son durum: 7 Mart 2023 İstanbul barajlardaki doluluk oranı nedir?
  • Baraj doluluk oranlarında son durum: 7 Mart 2023 İstanbul barajlardaki doluluk oranı nedir?

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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