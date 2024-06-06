Baraj gölünde alabora oldu! Tekne gezisi faciayla bitti!

Artvin'de, kiraladıkları özel bir işletmeye ait gezi teknesinin Borçka Baraj Gölü'nde dün alabora olması sonucu göle düşen 5 kişiden Mete Okumuş (35), Artvin Devlet Hastanesi'ndeki yaşam mücadelesini kaybetti.

DÖRT KİŞİNİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR Hayatını kaybeden Mete Okumuş 35 yaşındaydı. AA'da yer alan habere göre hayati tehlikesi bulunmayan Ebru Okumuş, Talih ve Gözde Çavuş ile Ümit Yerlikaya'nın aynı hastanedeki tedavileri sürüyor.

5 KİŞİ SUDAN ÇIKARILMIŞTI Borçka Baraj Gölü'nde özel bir işletmeye ait gezi teknesinin dün alabora olması sonucu Mete ve Ebru Okumuş, Talih ve Gözde Çavuş ile Ümit Yerlikaya göle düşmüştü. Bölgeye sevk edilen ekiplerce sudan çıkarılan 5 kişi Artvin Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

KURTARMA ANLARI KAMERADA Tekneden suya düşerek, boğulma tehlikesi geçiren 5 kişinin, çevredeki balıkçılar tarafından kurtarılma anları, cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüde, can yelekleri sayesinde su yüzeyinde duran kişilerin, suya atlayan balıkçılar tarafından kıyıya çekildiği, kurtarmaya yardım eden bir balıkçının "Geldiniz, az kaldı, arkadaşlar panik yapmayın, yakınsınız, arkadaş sizi tek tek alacak, kulaç atın" dediği duyulurken, kurtarılan bir kadının ise "Beni boş verin ne olur Mete'yi çıkarın" dediği görüntülerde yer aldı.

DOĞUM GÜNÜ KUTLAYACAKLARDI 5 kişinin, doğum günü kutlaması için özel tekneyle baraj gölünde tura çıktıkları öğrenildi.