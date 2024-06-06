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        Haberler Gündem 3. Sayfa Baraj gölünde alabora oldu! Tekne gezisi faciayla bitti - Artvin gündem haberler | Son dakika haberleri

        Baraj gölünde alabora oldu! Tekne gezisi faciayla bitti!

        Artvin'deki Borçka Baraj Gölü'nde, doğum günü kutlaması için yola çıkan gezi teknesinin alabora olması sunucu teknede bulunan 5 kişi Çoruh Nehri'ne düştü. Tedaviye alınan 5 kişiden, 35 yaşındaki Mete Okumuş, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2024 - 10:15 Güncelleme: 06.06.2024 - 10:16
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        Doğum günü kutlayacaklardı! Tekne gezisi faciayla bitti!
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        Artvin'de, kiraladıkları özel bir işletmeye ait gezi teknesinin Borçka Baraj Gölü'nde dün alabora olması sonucu göle düşen 5 kişiden Mete Okumuş (35), Artvin Devlet Hastanesi'ndeki yaşam mücadelesini kaybetti.

        DÖRT KİŞİNİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

        Hayatını kaybeden Mete Okumuş 35 yaşındaydı.
        Hayatını kaybeden Mete Okumuş 35 yaşındaydı.

        AA'da yer alan habere göre hayati tehlikesi bulunmayan Ebru Okumuş, Talih ve Gözde Çavuş ile Ümit Yerlikaya'nın aynı hastanedeki tedavileri sürüyor.

        5 KİŞİ SUDAN ÇIKARILMIŞTI

        Borçka Baraj Gölü'nde özel bir işletmeye ait gezi teknesinin dün alabora olması sonucu Mete ve Ebru Okumuş, Talih ve Gözde Çavuş ile Ümit Yerlikaya göle düşmüştü. Bölgeye sevk edilen ekiplerce sudan çıkarılan 5 kişi Artvin Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

        KURTARMA ANLARI KAMERADA

        Tekneden suya düşerek, boğulma tehlikesi geçiren 5 kişinin, çevredeki balıkçılar tarafından kurtarılma anları, cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüde, can yelekleri sayesinde su yüzeyinde duran kişilerin, suya atlayan balıkçılar tarafından kıyıya çekildiği, kurtarmaya yardım eden bir balıkçının "Geldiniz, az kaldı, arkadaşlar panik yapmayın, yakınsınız, arkadaş sizi tek tek alacak, kulaç atın" dediği duyulurken, kurtarılan bir kadının ise "Beni boş verin ne olur Mete'yi çıkarın" dediği görüntülerde yer aldı.

        DOĞUM GÜNÜ KUTLAYACAKLARDI

        5 kişinin, doğum günü kutlaması için özel tekneyle baraj gölünde tura çıktıkları öğrenildi.

        VALİ ÜNSAL'DAN AÇIKLAMA

        DHA'da yer alan habere göre acı haberden saatler önce Artvin Valisi Cengiz Ünsal, Çoruh Nehri Baraj Gölü’nde alabora olan tekneden düşerek, boğulma tehlikesi geçiren 5 kişinin kurtarılmasına ilişkin açıklamada bulunmuştu.

        Hastanede tedaviye alınanları ziyareti sonrası konuşan Vali Ünsal, Ümit Yerlikaya'nın kullandığı teknenin alabora olduğunu, 5 kişinin suya düştüğünü belirtti.

        Ünsal, "Yaralı vatandaşlarımızdan birinin ifadesine göre, alabora olacaklarını anladıkları anda can yeleklerini giyiyorlar, dolayısıyla su üzerinde kalabiliyorlar. Sonrasında alabora olan tekne batıyor. Ekiplerimizin müdahalesiyle 5 vatandaşımız da kurtarıldı, hastaneye acilen sevk edildiler. Ağır yaralı 1 vatandaşımızın tedavisi ise devam etmektedir. Vatandaşlarımıza çok büyük geçmiş olsun" dedi.

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