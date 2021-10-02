Barajda bulunan cansız bedenin kimliği belli oldu 0:00 / 0:00

DHA

Kent merkezindeki Çomar Baraj Gölü'ne 13 Eylül günü balık tutmak için giden bir grup, erkeğe ait olduğu görülen cansız beden olduğunu fark etti. Gruptakilerin ihbarı üzerine baraj gölüne jandarma ekipleri sevk edildi.

Gölden çıkarılan cansız beden, kimliğinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Cansız bedenin, kentte 29 Aralık 2019'da 'gezmeye gidiyorum' diyerek evden ayrılan ve bir daha haber alınamayan Mücahit Bolat'a ait olma ihtimali üzerine, ailesine haber verildi.

Mücahit Bolat'ın annesi Sevim ve babası Cahit Bolat, Adli Tıp Kurumu'na geldi. Baba Cahit Bolat, bulunan cansız bedenin giysilerinden oğluna ait olabileceğini söyledi.

15 günlük bekleyişin ardından DNA testi sonrası cansız bedenin, Mücahit Bolat’a ait olduğu belirlendi.

Ailesine teslim edilen Bolat’ın cenazesi, dün toprağa verildi.