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Haberler Yaşam Barajda oltayla yakaladı: 70 kilo
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Barajda oltayla 70 kilo ağırlığında yayın balığı yakaladı

Tekirdağ'da balıkçılık yapan Barış Bayırlı, Karaidemir Barajı'nda oltayla 70 kilo ağırlığında, 1.5 metre uzunluğunda yayın balığı yakaladı. Bayırlı, "Oltaya takıldığında zorlu bir mücadele verdik ve sonunda başarıya ulaştık" dedi

Barajda oltayla yakaladı: 70 kilo
Barajda oltayla yakaladı: 70 kilo
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DHA

Tekirdağ'da genç balıkçı, barajda 70 kilogram ağırlığında yayın balığı yakaladı.

Çorlu ilçesinde balıkçılık yapan Barış Bayırlı (23), Malkara ilçesinde bulunan Karaidemir Barajı'na balık avlamaya gitti. Oltayla avlanan Bayırlı'nın oltasına dev bir yayın balığı takıldı. Bayırlı'nın güçlükle teknesine aldığı yayın balığının kilosu 70 kilogram geldi.

"ZORLU BİR MÜCADELE VERDİK"

1.5 metre boyundaki balığı tezgahında sergileyen Barış Bayırlı, "Daha önce de büyük balık yakalamıştım. Bu sezonun ilk büyük balığı bu aldı. Oltaya takıldığında zorlu bir mücadele verdik ve sonunda başarıya ulaştık. Balığı görenler büyük ilgi gösterip, fotoğraf çektiriyorlar. Balık şu anda satıldı, kilosu 100 ile 120 lira arasında değişiyor" dedi.

Tezgah önünde sergilenen yayın balığını gören Sevinç Türk ise, "İlk defa böyle bir balık gördüm. Benden yüksek, çok güzel" dedi.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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