1 Şurada Paylaş!









İstanbul baraj doluluk oranları İSKİ tarafından her gün yayınlanan düzenli raporlarla kamuoyuyla paylaşılmaya devam ediyor. Yaz aylarında alarm veren ve yüzde 16 seviyelerine kadar düşen İstanbul baraj doluluk oranları yağışların başlamasıyla birlikte yüzde 30'un üzerini gördü.