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        Haberler Gündem Barajlarda tablosu terse döndü! 7 Aralık İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ grafiği - İstanbul barajları son durum

        Yağmurlar başladı, barajlarda tablo terse döndü! İşte İstanbul barajlarında son durum

        İstanbul baraj doluluk oranı Kasım ayından yağışların başlamasıyla birlikte yükselmeye başladı. Yaz aylarında yüzde 16 seviyelerine kadar düşen baraj doluluk oranları yağışların başlamasıyla yüzde 30'un üzerini gördü. Meteoroloji'den İstanbul için yeni yağış uyarısı geldi. Peki, bugün İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç? İşte İstanbul baraj doluluk oranı 7 Aralık grafiği...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.12.2023 - 08:51 Güncelleme: 07.12.2023 - 08:51
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        İstanbul baraj doluluk oranları İSKİ tarafından her gün yayınlanan düzenli raporlarla kamuoyuyla paylaşılmaya devam ediyor. Yaz aylarında alarm veren ve yüzde 16 seviyelerine kadar düşen İstanbul baraj doluluk oranları yağışların başlamasıyla birlikte yüzde 30'un üzerini gördü.

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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yeni yağış uyarısı geldi. Önümüzdeki 4 gün İstanbul il genelinde yağmur bekleniyor. Peki, bugün barajlarda son durum ne? İstanbul baraj doluluk oranları yüzde kaç? İşte İSKİ baraj doluluk oranları 7 Aralık grafiği...

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        7 ARALIK İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

        İstanbul'da baraj doluluk oranları son yağışlarla birlikte yukarı yönlü seyrini sürdürüyor. İSKİ tarafından paylaşılan detaylı rapora göre baraj doluluk oranları yüzde 34'ün üzerini gördü.

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        Bugün yani 7 Aralık Perşembe günü İstanbul baraj doluluk oranları ise düne göre yüzde 3'e yakın artışla yüzde 34.71 olarak kaydedildi.

        #baraj
        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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