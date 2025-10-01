Barajlardaki doluluk oranı yüzde kaç oldu? 1 Ekim İSKİ baraj doluluk oranını duyurdu
İstanbul barajlarındaki doluluk oranı İSKİ tarafından duyuruldu. Sıcak ve kurak geçen yaz mevsiminin ardından barajlardaki doluluk oranı alarm veriyor. Peki, 1 Ekim barajlardaki doluluk oranı yüzde kaç oldu?
İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan 10 barajdaki doluluk oranı, yağışsız geçen yaz ayları, aşırı sıcaklar ve kuraklık nedeniyle düşüşte. Ekim ayının ilk günü barajlardaki su seviyesi merak ediliyor. İşte güncel baraj doluluk oranı
İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI YÜZDE KAÇ?
İstanbul’da baraj doluluk oranı yüzde 28,49 oldu
İSKİ'nin verilerine göre 1 Ekim itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:
Ömerli: 19,8
Alibey Barajı yüzde 17,13
Büyükçekmece Barajı yüzde 32,86
Darlık Barajı yüzde 43,28
Elmalı Barajı yüzde 50,83
Istrancalar Barajı yüzde 21.34
Kazandere Barajı yüzde 1,92
Pabuçdere Barajı yüzde 16,51