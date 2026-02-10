Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Barajlardan olası su tahliyelerine karşı vatandaşlar uyarıldı

        Barajlardan olası su tahliyelerine karşı vatandaşlar uyarıldı

        Devlet Su İşleri (DSİ) 10. Bölge Müdürlüğü, sorumluluk alanında bulunan Diyarbakır, Batman, Siirt, Mardin ve Şırnak'taki barajlardan olası su tahliyelerine karşı uyarıda bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2026 - 18:15 Güncelleme: 10.02.2026 - 18:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Barajlardan olası su tahliyelerine karşı uyarı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        DSİ 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, DSİ tarafından, sorumluluk alanlarında yer alan Diyarbakır, Batman, Siirt, Mardin ve Şırnak'ta, inşa edilerek işletmeye açılan barajların program çerçevesinde işletildiği belirtildi.

        Bölgede baraj havzalarına düşen yağışın yoğunluğuna bağlı olarak barajlara gelen yüksek akımların meydana gelebildiği ifade edilen açıklamada, bu nedenle zaruri kontrollü tahliye işlemlerinin yapılabildiği kaydedildi.

        Açıklamada, şunlara yer verildi:

        "Tahliye işlemleri sırasında can ve mal kaybının önlenmesi amacıyla, nehir yatakları ve dere kenarları çevresindeki yerleşim birimleri sakinlerinin, yapılan ve yapılacak duyuruları dikkate alması, nehir yatağı içinde veya yakınında bulunan alanlarda tedbir alınması, nehir yatağında kurulmuş olan kum-çakıl ocaklarının, ilgili işletme esas ve usullerine uygun şekilde faaliyet yürütmesi, tahliye dönemlerinde nehir yatağına girilmemesi, su seviyesindeki ani yükselmelere karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Vatandaşlarımızın, olası olumsuzlukların yaşanmaması için resmi kurum duyurularını takip etmeleri ve yapılan uyarılara hassasiyetle riayet etmeleri önemle rica olunur."

        Fotoğraf: AA, temsilidir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Yürüyerek geldiği halı saha önünde yığılan yaralıya, maçtan çıkan doktorlar müdahale etti

        DİYARBAKIR'ın Kayapınar ilçesinde tabancayla 14 el ateş edilen park halinde otomobildeki O.B. (29), ağır yaralandı. Yaklaşık 200 metre yürüyerek geldiği halı sahanın önünde yere yığılan O.B'ye, maçtan çıkan doktorların müdahalesi güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)

        #HABER
        #baraj
        #son dakika
        #son dakika haber
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        2025'te büyükbaş hayvan sayısı yüzde 4,3 arttı
        2025'te büyükbaş hayvan sayısı yüzde 4,3 arttı
        20 yıl önce Bilecik'te 3 kişi kaybolmuştu... Vahşet çiftliği!
        20 yıl önce Bilecik'te 3 kişi kaybolmuştu... Vahşet çiftliği!
        Önce çarptılar sonra saldırdılar!
        Önce çarptılar sonra saldırdılar!
        Dursun Özbek haklı çıktı!
        Dursun Özbek haklı çıktı!
        Tüm dünyada konuşuldu
        Tüm dünyada konuşuldu
        Süper Lig'de zirve ile dip arasında uçurum!
        Süper Lig'de zirve ile dip arasında uçurum!
        En az ve en çok boşanan şehirler
        En az ve en çok boşanan şehirler
        Marco Asensio'nun "Altın çağı"
        Marco Asensio'nun "Altın çağı"
        Eski hakemlerden flaş penaltı ve kırmızı kart yorumu!
        Eski hakemlerden flaş penaltı ve kırmızı kart yorumu!
        Bu hafta hava nasıl olacak?
        Bu hafta hava nasıl olacak?
        Bugün O gün! Erdem'in 8,5 yıllık bekleyişi sona erdi
        Bugün O gün! Erdem'in 8,5 yıllık bekleyişi sona erdi
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        "Pişmanım"
        "Pişmanım"
        Belgeler Amerika'dan istifalar Avrupa'dan
        Belgeler Amerika'dan istifalar Avrupa'dan
        Kongre üyeleri Epstein belgelerinin sansürsüz halini inceledi
        Kongre üyeleri Epstein belgelerinin sansürsüz halini inceledi
        Z kuşağı sınıfta kaldı
        Z kuşağı sınıfta kaldı