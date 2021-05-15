Aşk-ı Memnu'nun Beşir'i Baran Akbulut günün en çok araştırılan ismi oldu. Yaptığı imaj değişikliği ile sosyal medyanın gündemine oturan Baran Akbulut'un oynadığı diziler, filmler ve hayatı merak konusu oldu. Baran Akbulut kimdir? Baran Akbulut kaç yaşında, nereli? İşte hayatı ve oynadığı diziler

BARAN AKBULUT KİMDİR?

Baran Akbulut 12 Nisan 1984 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. 37 yaşındali dizi oyuncusu Baran Akbulut Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olarak eğitim hayatını tamamlamıştır. İlk oyunculuk deneyimini Halid Ziya Uşakligil`in dizi film haline uyarlanan Aşk-ı Memnu dizisinde şoför Beşir karakteri ile tanınmıştır. Birçok dizi ve sinema filminde rol alan Baran Akbulut oyunculuk konusunda kısa zamanda büyük bir yol almıştır.

BARAN AKBULUT DİZİLERİ VE FİLMLERİ

Kuzgun, TV dizisi - 2019

Aşk ve Mavi , TV dizisi - 2016

Yunus Emre Aşkın Yolculuğu, TV dizisi - 2015

Yedi Güzel Adam, TV dizisi, 2014

Çanakkale 1915, sinema filmi, 2012

Son, TV dizisi, 2012

El Yazısı, sinema filmi, 2012

Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi (3. sezon),TV dizisi, 2012

Usta, sinema filmi, 2012

Aşk-ı Memnu, TV dizisi, 2008-2010