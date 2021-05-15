Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerBiyografi
ABONE OL

Baran Akbulut kimdir? Baran Akbulut kaç yaşında, nereli? İşte hayatı ve oynadığı diziler

Bir zamanların fenomen televizyon dizilerinden biri olan Aşk-ı Memnu'da canlandırdığı Beşir karakteriyle tanınan Baran Akbulut sosyal medyanın gündeminde. Aşk-ı Memnu'nun ardından rol aldığı Yedi Güzel Adam dizisiyle geniş takipçi kitlelerine ulaşan Baran Akbulut araştırılıyor. Baran Akbulut kimdir? Baran Akbulut kaç yaşında, nereli? İşte hayatı ve oynadığı diziler

Baran Akbulut kimdir? Baran Akbulut kaç yaşında, nereli? İşte hayatı ve oynadığı diziler

Aşk-ı Memnu'nun Beşir'i Baran Akbulut günün en çok araştırılan ismi oldu. Yaptığı imaj değişikliği ile sosyal medyanın gündemine oturan Baran Akbulut'un oynadığı diziler, filmler ve hayatı merak konusu oldu. Baran Akbulut kimdir? Baran Akbulut kaç yaşında, nereli? İşte hayatı ve oynadığı diziler

BARAN AKBULUT KİMDİR?

Baran Akbulut 12 Nisan 1984 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. 37 yaşındali dizi oyuncusu Baran Akbulut Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olarak eğitim hayatını tamamlamıştır. İlk oyunculuk deneyimini Halid Ziya Uşakligil`in dizi film haline uyarlanan Aşk-ı Memnu dizisinde şoför Beşir karakteri ile tanınmıştır. Birçok dizi ve sinema filminde rol alan Baran Akbulut oyunculuk konusunda kısa zamanda büyük bir yol almıştır.

BARAN AKBULUT DİZİLERİ VE FİLMLERİ

Kuzgun, TV dizisi - 2019
Aşk ve Mavi , TV dizisi - 2016
Yunus Emre Aşkın Yolculuğu, TV dizisi - 2015
Yedi Güzel Adam, TV dizisi, 2014
Çanakkale 1915, sinema filmi, 2012
Son, TV dizisi, 2012
El Yazısı, sinema filmi, 2012
Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi (3. sezon),TV dizisi, 2012
Usta, sinema filmi, 2012
Aşk-ı Memnu, TV dizisi, 2008-2010

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy kimdir, kaç yaşında?
BİYOGRAFİMehmet Nuri Ersoy kimdir?
Kırmızı Oda Zafer kimdir? Kırmızı Oda Zafer'i oynayan Yiğit Özşener kimdir, kaç yaşında, nereli?
BİYOGRAFİKırmızı Oda Zafer kimdir?
Serdar Erener kimdir? Serdar Erener kaç yaşında?
BİYOGRAFİSerdar Erener kimdir?
Buket Aydın kimdir? Buket Aydın kaç yaşında?
BİYOGRAFİBuket Aydın kimdir?
Büşra Pekin kimdir? Büşra Pekin kaç yaşında ve nereli? İşte biyografisi
BİYOGRAFİBüşra Pekin kimdir?
Survivor Aleyna Çalışkan kimdir? Aleyna Çalışkan kaç yaşında?
BİYOGRAFİAleyna Çalışkan kimdir?
Survivor Aleyna Kalaycıoğlu kimdir? Aleyna Kalaycıoğlu kaç yaşında?
BİYOGRAFİAleyna Kalaycıoğlu kimdir?
Batuhan Karacakaya kimdir? Batuhan Karacakaya kaç yaşında?
BİYOGRAFİBatuhan Karacakaya kimdir?
Şarkıcı Haktan kimdir? Haktan kaç yaşında?
BİYOGRAFİŞarkıcı Haktan kimdir?
Şarkıcı Baha kimdir? Baha kaç yaşında?
BİYOGRAFİŞarkıcı Baha kimdir?