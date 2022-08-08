BARBAROSLAR: AKDENİZ'İN KILICI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?



Oruç Reis, Don Diego’nun kurduğu bir oyunla Cezayirli birkaç hain tarafından tuzağa düşürülmüş ve ağır yara almıştı. Ağabeyini kurtarmak için mücadele eden Hızır, ne yazık ki onu kolları arasında ölüme uğurlamıştı.