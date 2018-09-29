La Liga'nın 7. haftasında Barcelona, Camp Nou'da Athletic Bilbao'yu ağırladı... Lige dörtte dörtle başladıktan sonra üst üste iki maçta puan kaybeden Katalanlar, Athletic ile de 1-1 berabere kalarak kötü gidişlerini sürdürdü.

25. dakikada Luis Suarez ile gole çok yaklaştı... Uruguaylı forvetin yakın mesafeden vuruşunu Unai Simon çıkardı. 41. dakikada Oscar de Marcos'un golüyle Athletic Bilbao 1-0 öne geçti.

İlk yarı bu sonuçla tamamlandı.

63. dakikada Coutinho'nun üst direkten dönen vuruşunu Luis Suarez müsait pozisyonda tamamlayamadı.

76'da ise Messi direğe takıldı.

Barcelona ise 84'te Munir El Haddadi'yle eşitliği yakaladı: 1-1.

Bu sonuçla üst üste üç haftadır puan kaybeden Barcelona puanını 14'e yükseltirken, Athletic ise 7 puana çıktı.

Öte yandan mücadeleyi Camp Nou'da 78.015 seyirci takip etti.

BARCELONA: 1 - ATHLETIC BILBAO: 1

Topla Oynama %70/%30

Toplam Şut 20/8

İsabetli Şut 8/2

Başarılı Pas 558/172

Korner 4/3

Faul 9/18

Ofsayt 2/3

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