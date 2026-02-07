Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol İspanya Barcelona: 3 - Mallorca: 0 | MAÇ SONUCU (Barcelona yıldızlarıyla kazandı) - Futbol Haberleri

        Barcelona: 3 - Mallorca: 0 | MAÇ SONUCU

        İspanya La Liga'nın 23. haftasında lider Barcelona sahasında Mallorca'yı ağırladı. Mücadeleyi Katalan devi 3-0 kazandı ve liderliğini sürdürdü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.02.2026 - 21:30 Güncelleme: 07.02.2026 - 21:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Barcelona yıldızlarıyla kazandı!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İspanya La Liga'nın 23. hafta karşılaşmasında Barcelona sahasında Mallorca'yı konuk etti. Mücadele ev sahibi ekibin 3-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

        Katalan devine galibiyeti getiren golleri 29. dakikada Robert Lewandowski, 61'de Lamine Yamal ve 83'te ise Marc Bernal kaydetti.

        Bu sonucun ardından ligde üst üste 3. galibiyetini alan Barça, 58 puanla liderliğini sürdürdü. Mallorca ise 24 puanda kaldı.

        Ligin 24. haftasında Barcelona deplasmanda Girona'ya konuk olacak. Mallorca ise sahasında Real Betis'i ağırlayacak.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Küçükçekmece'de emlakçıya silahlı saldırı

        İstanbul Küçükçekmece'de bir emlak dükkanını hedef alan motosikletli şahıslar silahla 2 el ateş açarak olay yerinden uzaklaştı. Polis, saldırganları yakalamak için çevrede çalışma başlattı. (DHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Polis memurunun can verdiği kavganın görüntüsü çıktı!
        Polis memurunun can verdiği kavganın görüntüsü çıktı!
        Ürdün Kralı 2. Abdullah, İstanbul'da
        Ürdün Kralı 2. Abdullah, İstanbul'da
        Tedesco HT Spor'a konuştu: Herkesi yenme potansiyelimiz var!
        Tedesco HT Spor'a konuştu: Herkesi yenme potansiyelimiz var!
        650 Mehmetçik Almanya'ya gitti!
        650 Mehmetçik Almanya'ya gitti!
        O taksici konuştu: İnşallah kızmaz
        O taksici konuştu: İnşallah kızmaz
        Tedesco'dan santrfor açıklaması!
        Tedesco'dan santrfor açıklaması!
        Meriç'te turuncu alarm!
        Meriç'te turuncu alarm!
        Ceren'in göğsüne tek kurşun! 3 kişi gözaltında!
        Ceren'in göğsüne tek kurşun! 3 kişi gözaltında!
        Devlet adamlığı vitrini, aile albümü karanlık
        Devlet adamlığı vitrini, aile albümü karanlık
        Kenan Yıldız 2030'a kadar Juventus'ta!
        Kenan Yıldız 2030'a kadar Juventus'ta!
        Düden yaptılar! Suyu yeraltına verdiler
        Düden yaptılar! Suyu yeraltına verdiler
        Süper Lig'in ara transfer raporu!
        Süper Lig'in ara transfer raporu!
        G.Saray, Rize deplasmanında!
        G.Saray, Rize deplasmanında!
        Sahte kadın profili açan Venezuelalı fena çarptı!
        Sahte kadın profili açan Venezuelalı fena çarptı!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Kentsel dönüşümde düzenleme neler içeriyor?
        Kentsel dönüşümde düzenleme neler içeriyor?
        Kraliyetlerde Epstein sarsıntısı
        Kraliyetlerde Epstein sarsıntısı
        Reddit, Türkiye'de şirket kurdu
        Reddit, Türkiye'de şirket kurdu
        Uzun yaşamın sırrı 'Mavi Bölge'de yaşayanlarda!
        Uzun yaşamın sırrı 'Mavi Bölge'de yaşayanlarda!
        Karaman'da 1300 yıllık figürlü ekmek!
        Karaman'da 1300 yıllık figürlü ekmek!