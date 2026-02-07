Barcelona: 3 - Mallorca: 0 | MAÇ SONUCU
İspanya La Liga'nın 23. haftasında lider Barcelona sahasında Mallorca'yı ağırladı. Mücadeleyi Katalan devi 3-0 kazandı ve liderliğini sürdürdü.
İspanya La Liga'nın 23. hafta karşılaşmasında Barcelona sahasında Mallorca'yı konuk etti. Mücadele ev sahibi ekibin 3-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Katalan devine galibiyeti getiren golleri 29. dakikada Robert Lewandowski, 61'de Lamine Yamal ve 83'te ise Marc Bernal kaydetti.
Bu sonucun ardından ligde üst üste 3. galibiyetini alan Barça, 58 puanla liderliğini sürdürdü. Mallorca ise 24 puanda kaldı.
Ligin 24. haftasında Barcelona deplasmanda Girona'ya konuk olacak. Mallorca ise sahasında Real Betis'i ağırlayacak.