Barcelona: 4 - Girona: 1 | MAÇ SONUCU

İspanya La Liga'nın 29. hafta karşılaşmasında Barcelona ile Girona kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 4-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Barça'ya galibiyeti getiren golleri 43. dakikada Ladislav Krejci (k.k), 61 ve 77. dakikalarda Robert Lewandowski ve 86. dakikada ise Ferran Torres kaydetti. Konuk takımın tek golü ise 53. dakikada Arnaut Danjuma'dan geldi.

Bu sonucun ardından Barcelona üst üste 9. maçını kazandı ve 66 puana yükseldi. 7 maçtır kazanamayan Girona ise 34 puanda kaldı.

Ligin 30. haftasında Barcelona sahasında Real Betis'i ağırlayacak. Girona ise Alaves'i konuk edecek.