        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Barcelona: 78 - Anadolu Efes: 71 | MAÇ SONUCU - Basketbol Haberleri

        Barcelona: 78 - Anadolu Efes: 71 | MAÇ SONUCU

        Euroleague'in 33. haftasında temsilcimiz Anadolu Efes, deplasmanda İspanyol devi Barcelona'ya 78-71 mağlup oldu. Organizasyondaki son 5 maçın 4'ünü kaybederek istediği sonuçları elde edemeyen Anadolu Efes, toplamda 23. mağlubiyetini aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2026 - 00:49 Güncelleme:
        Anadolu Efes, Barcelona'ya diş geçiremedi!

        Euroleague'in 33. haftasında Anadolu Efes, İspanyol ekibi Barcelona ile deplasmanda kozlarını paylaştı.

        Palau Blaugrana'daki müsabakayı kazanan 78-71'lik skorla Barcelona oldu.

        Turnuvada son 5 maçın 4'ünde yenilen Lacivert-beyazlılar, bu sonuçla 33. maçında 23. mağlubiyetini yaşadı, Barcelona ise 19. galibiyetine ulaştı.

        Salon: Palau Blaugrana

        Hakemler: Sasa Pukl (Slovenya), Tomislav Hordov (Hırvatistan), Sergio Silva (Portekiz)

        Barcelona: Punter 9, Vesely 10, Satoransky 8, Clyburn 21, Shengelia 14, Marcos, Cale 2, Brizuela 9, Hernangomez 4, Parra 1

        Anadolu Efes: Loyd 2, Weiler-Babb 13, Smits 4, Dozier 13, Ercan Osmani 18, Beaubois 3, Şehmuz Hazer 6, Lee 3, Cordinier 5, Jones 4, Swider

        REKLAM

        1. Periyot: 19-15

        Devre: 42-30

        3. Periyot: 57-54

        4. Periyot: 78-71

        Beş faulle oyundan çıkan: 36.34 Dozier (Anadolu Efes)

        Donald Trump: Bu savaşı kazandık
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Futbolcu cinayetinde yeni görüntüler
        İran'dan Türkiye'ye gaz kesildi iddiası! Bakan Bayraktar'dan açıklama
        Otopark tartışması kanlı bitti
        Pide değil, altın kuyruğu
        Mohamed Salah, Liverpool'dan ayrılıyor!
        ABD basını: Hava indirme seçeneği masada
        Beşiktaş'ın Asllani planı
        İran'da tartışmaların gündemindeki isim
        İran Savaşı'nın İsrail'e getirdiği 'felaket'
        Olaylı maçla ilgili karar çıktı!
        Erol Köse son yolculuğuna uğurlandı
        WSJ: Körfez İran'a saldırılara dahil olmanın eşiğinde
        Aleyna, sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu ve türkücü İzzet Yıldızhan... 7 tutuklama! Aleyna her şeyi anlattı!
        İlber Ortaylı'nın ailesinden açıklama
        Seda Sayan'dan Erol Köse açıklaması
        Kafaları karıştıran hamle
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
