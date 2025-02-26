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        Haberler Spor Futbol İspanya Barcelona - Atletico Madrid: 4-4 (MAÇ SONUCU) - Futbol Haberleri

        Barcelona - Atletico Madrid: 4-4 (MAÇ SONUCU)

        İspanya Kral Kupası'nda Barcelona ile Atletico Madrid arasında oynanan yarı final ilk maçı 4-4 beraberlikle sona erdi. Atletico 2-0'ı, Barça ise 4-2'yi koruyamadığı karşılaşmanın rövanşı 2 Nisan'da oynanacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.02.2025 - 09:28 Güncelleme: 26.02.2025 - 09:28
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        Barcelona ile Atletico Madrid, İspanya Kral Kupası yarı final ilk maçında kozlarını paylaştı. 8 golün atıldığı nefes kesen mücadele 4-4 beraberlikle sona erdi.

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        İKİ TAKIM DA İKİ FARKI KORUYAMADI!

        Lluis Companys Stadyumu'nda oynanan maçta konuk ekip Atletico, 1'de Julian Alvarez ve 6'da Antoine Griezmann'ın golleriyle 2-0'ı yakaladı.

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        Barcelona 2-0'a çok çabuk reaksiyon gösterip 19'da Pedri, 21'de Pau Cubarsi, 41'de Inigo Martinez ve 74'te Robert Lewandowski ile 4-2 öne geçti.

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        Pes etmeyen Diego Simeone'nin ekibi, 84'te Marcos Llorente ve 90+3'te Alexander Sörloth'un golleriyle 4-4'ü yakaladı.

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        Dev eşleşmenin rövanşı 2 Nisan 2025 tarihinde Atletico Madrid'in ev sahipliğinde oynanacak.

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