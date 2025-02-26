Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğu kesimleri ile Sivas, Denizli ve Burdur ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı; Sinop kıyılarının yağmur ve karla karışık yağmurlu; Antalya ve İzmir'in batı kesimleri ile Çanakkale çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Rize ve Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

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İstanbul Güneşli 11° Ankara Güneşli 6° İzmir Kısmen Güneşli 15° Antalya Güneşli 14° Trabzon Karla karışık yağmurlu 8° Bursa Güneşli 10° Adana Güneşli 15° Diyarbakır Güneşli 7° Gaziantep Kısmen Güneşli 8° Ağrı Parçalı bulutlu -6°

Yurt genelinde, mevsim normallerinin altında seyretmekte olan hava sıcaklıklarının, 3 ila 5 derece artması bekleniyor. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Rize ve Artvin çevrelerinde görülecek kar yağışlarının yer yer kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ İLE BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.