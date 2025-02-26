Meteoroloji'den bu iller için yağmur ve kar yağışı uyarısı
Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Sinop ile Antalya'nın batısı yağmurlu, Doğu Karadeniz ile Kars ve Ardahan çevreleri ise kar yağışlı olacak. Diğer bölgeler parçalı ve çok bulutlu bir gün geçirecek. Hava sıcaklıklarının 3 ila 5 derece artması bekleniyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğu kesimleri ile Sivas, Denizli ve Burdur ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı; Sinop kıyılarının yağmur ve karla karışık yağmurlu; Antalya ve İzmir'in batı kesimleri ile Çanakkale çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Rize ve Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
Yurt genelinde, mevsim normallerinin altında seyretmekte olan hava sıcaklıklarının, 3 ila 5 derece artması bekleniyor. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Rize ve Artvin çevrelerinde görülecek kar yağışlarının yer yer kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
ÇIĞ TEHLİKESİ İLE BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI
Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.