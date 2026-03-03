Barcelona - Atletico Madrid maçı için geri sayım başladı. Camp Nou'da oynanacak mücadele için geri sayım sürerken, Barcelona - Atletico Madrid maçının başlama saati ve muhtemel 11'ler gündemi meşgul eden konular arasında yer aldı. Skor avantajını elde takımın Copa del Rey'de finale yükseleceği maçta Ricardo de Burgos düdük çalacak. Peki, "Barcelona - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte muhtemel 11'ler...