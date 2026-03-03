Canlı
        Barcelona - Atletico Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler

        Barcelona - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler

        Barcelona, İspanya Kral Kupası yarı final rövanşında Atletico Madrid ile karşı karşıya geliyor. Hatırlanacağı gibi İspanya Kral Kupası yarı final ilk maçında Barcelona'yı konuk eden Atletico Madrid, rakibini ilk yarıda bulduğu gollerle 4-0 mağlup etmişti. Skor avantajını elde eden Madrid ekibi, Barcelona'yı saf dışı bırakarak finale yükselmenin hesaplarını arıyor. Ev sahibi Barcelona ise mucize peşinde. Peki, Barcelona - Atletico Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte Barcelona - Atletico Madrid maçının saati ve yayıncı kuruluşu...

        Giriş: 03.03.2026 - 22:04
        1

        Barcelona - Atletico Madrid maçı için geri sayım başladı. Camp Nou'da oynanacak mücadele için geri sayım sürerken, Barcelona - Atletico Madrid maçının başlama saati ve muhtemel 11'ler gündemi meşgul eden konular arasında yer aldı. Skor avantajını elde takımın Copa del Rey'de finale yükseleceği maçta Ricardo de Burgos düdük çalacak. Peki, "Barcelona - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte muhtemel 11'ler...

        2

        BARCELONA - ATLETICO MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Barcelona-Atletico Madrid maçı, 3 Mart 2026 Salı bu akşam saat 23.00'te başlayacak.

        3

        BARCELONA - ATLETICO MADRID MAÇI HANGİ KANALDA?

        Camp Nou'da oynanacak mücadele, S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

        4

        MUHTEMEL 11'LER

        Barcelona: Garcia, Kounde, Cubarsi, Martin, Balde, Pedri, Olmo, Yamal, Lopez, Raphinha, Torres

        Atletico Madrid: Musso, Ruggeri, Hancko, Pubill, Molina, Simeone, Koke, Llorente, Lookman, Alvarez, Sörloth

        5

        FİNALİN ADI BELLİ OLUYOR

        Kupada final için mücadele eden bir diğer eşleşmede ise Real Sociedad ile Athletic Bilbao karşı karşıya gelecek. Avantajlı skoru elde eden takım finale yükselecek.

