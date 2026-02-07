Habertürk
        Barcelona, Avrupa Süper Ligi'nden çekildi! - Futbol Haberleri

        Barcelona, Avrupa Süper Ligi'nden çekildi!

        Barcelona, UEFA'nın Şampiyonlar Ligi organizasyonuna karşı olarak başlatılan Avrupa Süper Ligi projesinden çekildi. Projede böylece yalnızca Real Madrid kaldı.

        Giriş: 07.02.2026 - 16:50 Güncelleme: 07.02.2026 - 16:50
        Barça, Avrupa Süper Ligi'nden çekildi!
        İspanya Birinci Futbol Ligi (LaLiga) ekiplerinden Barcelona, Avrupa Süper Ligi projesinden çekildiğini duyurdu.

        Kulüpten yapılan açıklamada, Avrupa Süper Ligi Şirketi'ne ve projeye dahil olan kulüplere projeden çekilme yönündeki kararın resmen bildirildiği kaydedildi.

        12 kulübün kurucu üye olarak başlattığı projede; Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Tottenham Hotspur, Atletico Madrid, Milan ve Inter, tanıtımdan kısa bir süre sonra çekilmişti.

        Projeden 2023 yılında Juventus'un da ayrılmasıyla sadece Barcelona ve Real Madrid kalmıştı.

