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        Haberler Bilgi Spor Barcelona- Benfica rövanş maçı ne zaman, saat kaçta? Barcelona- Benfica maçı şifresiz mi, hangi kanalda? Kerem Aktürkoğlu oynayacak mı? Barcelona muhtemel 11

        Barcelona- Benfica rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Barcelona evinde Benfica ile kozlarını paylaşacak. Olimpic Lluis'de oynanacak karşılaşmada Barça'ya beraberlik tur için yeterli olurken, Benfica'nın çeyrek finale yükselmesi için en az iki farkla kazanması gerekiyor. Portekiz ekibinin bir farkla kazanması durumunda ise maç uzatmalara gidecek. Uzatma diliminde de eşitlik bozulmazsa seri penaltı atışlarına geçilecek. Hatırlanacağı üzere Portekiz'de oynanan ilk müsabakada Benfica birçok gol pozisyonuna girmesine rağmen gol atamamış, 61. dakikada Raphinha'dan yediği golle 1-0 mağlüp olmuştu. Peki, Barcelona- Benfica rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.03.2025 - 17:21 Güncelleme: 08.03.2025 - 17:21
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        1

        Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Barcelona ile Benfica kozlarını paylaşacak. Olimpic Lluis'de oynanacak karşılaşmada beraberlik Katalan ekibine yararken, Benfica'nın çeyrek finale yükselmesi için en az iki farkla sahadan galip ayrılması gerekiyor. Maç saatinin yaklaşmasıyla milli oyuncularımız Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün kadroda yer alıp almayacağı merak ediliyor. Peki, Barcelona- Benfica maçı ne zaman, saat kaçta? Barcelona- Benfica maçı şifresiz mi, hangi kanalda yayınlanacak?

        2

        BARCELONA- BENFİCA RÖVANŞI NE ZAMAN?

        Barcelona- Benfica maçı 11 Mart Salı günü 20.45'te oynanacak.

        3

        BARCELONA- BENFİCA MAÇI ŞİFRESİZ Mİ, HANGİ KANALDA?

        Olimpic Lluis'de oynanacak rövanş karşılaşması TRT Spor'dan şifresiz olarak yayınlanacak.

        4

        BARCELONA MUHTEMEL 11

        Szczesny, Kounde, Araujo, Cubarsi, Balde, De Jong, Pedri, Yamal, Olmo, Raphinha, Lewandowski

        5

        BENFİCA MUHTEMEL 11

        Trubin, Araujo, Silva, Otamendi, Carreras, Aursnes, Barreiro, Orkun, Amdouni, Kerem, Pavlidis

        6

        KEREM AKTÜRKOĞLU VE ORKUN KÖKÇÜ İLK 11'DE OYNAYACAK MI?

        Şampiyonlar Ligi son 16 maçında Barcelona ile karşılaşacak olan Benfica'nın kadrosunda Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu da yer alıyor.

        Portekiz'de oynanan karşılaşmada ilk 11'de forma şansı bulan Kerem ve Orkun, rövanş mücadelesinde ilk 11'de forma giyecek.

        7
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