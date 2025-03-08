Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Barcelona ile Benfica kozlarını paylaşacak. Olimpic Lluis'de oynanacak karşılaşmada beraberlik Katalan ekibine yararken, Benfica'nın çeyrek finale yükselmesi için en az iki farkla sahadan galip ayrılması gerekiyor. Maç saatinin yaklaşmasıyla milli oyuncularımız Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün kadroda yer alıp almayacağı merak ediliyor. Peki, Barcelona- Benfica maçı ne zaman, saat kaçta? Barcelona- Benfica maçı şifresiz mi, hangi kanalda yayınlanacak?