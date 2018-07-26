Barcelona, 2018-19 sezonuna hazırlanırken ilk kez kadın ve erkek futbol takımlarıyla birlikte tur düzenliyor. Yeni sezon öncesinde Amerika Birleşik Devletleri'ne 17 saatlik süren bir uçuş gerçekleştiren Katalan ekibinin aldığı karar, cinsiyet ayrımcılığı tartışmalarına neden oldu. Uçakta kadın ve erkek futbol takımından iki oyuncunun birlikte fotoğraf çektirdikten sonra kadın futbolcuların business class'tan ekonomi bölümüne geçtiği kaydedildi.

1994 doğumlu futbolcu Alexia Putellas, yaptığı açıklamada "Business Class'ta bir kadın futbolcu vardıysa da bizim haberimiz yoktu. Barcelona, eşitlikten bahsediyorsa bu durum karşısında bir şeyler yapmalı" ifadelerini kullandı.

Barcelona Başkan Yardımcısı Josep Vives ise yaptığı açıklamada "Kiralık bir uçak tuttuk ve kadın futbol takımımızın tura katılacağı son anlarda belli oldu. Bu bir lojistik problemi" ifadelerini kullandı.

Barcelona Kadın Futbol Takımı Direktörü Maria Teixidor, eleştirileri haksız bulduğunu belirtirken "Kulüple görüştüğümde bir dahaki seyahatta kadın ve erkeklerin birlitke business class uçacağını söylediler. Belki bir gün cinsiyet eşitliğinden bahsedebiliriz ancak şu anda medya ilgisi, sponsorluk anlaşmaları ve daha birçok şeyle birlikte futbol, bir erkek sporu" dedi.

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