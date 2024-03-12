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        Barcelona - Napoli | CANLI YAYIN

        Barcelona - Napoli maçının canlı aktarımı HTSPOR'da! Barcelona ile Napoli, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda 1-1 biten ilk karşılaşmanın rövanşında karşı karşıya geliyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.03.2024 - 23:03 Güncelleme: 12.03.2024 - 23:47
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        Barcelona ile Napoli, 1-1 biten ilk karşılaşmanın rövanşında karşı karşıya geliyor. Bu müsabakayı kazanan taraf, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükselen taraf olacak.

        15' Fermin Lopez, 17' Joao Cancelo | 30' Rrahmani

        SAAT: 23.00

        HAKEM: Danny Makkelie

        YAYIN: EXXEN

        STAT: Estadio Olimpico Lluis Companys

        BARCELONA: Ter Stegen, Kounde, Araujo, Paredes, Cancelo, Fermin Lopez, Christensen, İlkay, Yamal, Raphinha, Lewandowski

        TEKNİK DİREKTÖR: Xavi

        MAÇIN CANLI AKTARIMI İÇİN TIKLAYINIZ

        NAPOLI: Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Jesus, Rui, Zambo Anguissa, Lobotka, Junior Traore, Politano, Kvaratskhelia, Osimhen

        TEKNİK DİREKTÖR: Francesco Calzona

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        Kulüp tarihinde Napoli ile oynadığı beş resmi maçın hiçbirini kaybetmeyen Barcelona, bu karşılaşmalarda sırasıyla birer beraberlik (3) ve galibiyet (2) aldı.

        Barcelona ile Napoli arasında oynanan beş resmi maçın tamamında karşılıklı goller atılırken, bu karşılaşmalar üç 1-1'lik beraberliğin yanı sıra 4-2 ve 3-1'lik Barcelona galibiyetlerine sahne oldu.

        Barcelona, Şampiyonlar Ligi tarihinde ilk maçı deplasmanda mağlup olmadan tamamladığı 21 çift ayaklı eleme turunun 20'sinde yoluna devam etmeyi başardı. İspanya temsilcisinin bu şekilde elendiği tek eşleşme, 2002/03 çeyrek final aşamasında Juventus karşısındaydı.

        Napoli, Avrupa kupalarının grup sonrası çift ayaklı eleme turlarında ilk maçı iç sahada kazanamadığı 11 eşleşmenin tamamında turnuvaya veda etti. İtalyan ekibi, bu şekilde en son 2019/20 Şampiyonlar Ligi sezonunda Barcelona'ya elendi.

        Şampiyonlar Ligi'nin grup sonrası aşamalarında çıktığı son dört maçın hiçbirini kazanamayan Barcelona (2B 2M), turnuva tarihinde bu şekilde daha uzun bir seri yaşamadı.

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