Barcelona - Napoli | CANLI YAYIN

Barcelona ile Napoli, 1-1 biten ilk karşılaşmanın rövanşında karşı karşıya geliyor. Bu müsabakayı kazanan taraf, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükselen taraf olacak.

15' Fermin Lopez, 17' Joao Cancelo | 30' Rrahmani

SAAT: 23.00

HAKEM: Danny Makkelie

YAYIN: EXXEN

STAT: Estadio Olimpico Lluis Companys

BARCELONA: Ter Stegen, Kounde, Araujo, Paredes, Cancelo, Fermin Lopez, Christensen, İlkay, Yamal, Raphinha, Lewandowski

TEKNİK DİREKTÖR: Xavi

NAPOLI: Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Jesus, Rui, Zambo Anguissa, Lobotka, Junior Traore, Politano, Kvaratskhelia, Osimhen

TEKNİK DİREKTÖR: Francesco Calzona

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Kulüp tarihinde Napoli ile oynadığı beş resmi maçın hiçbirini kaybetmeyen Barcelona, bu karşılaşmalarda sırasıyla birer beraberlik (3) ve galibiyet (2) aldı.

Barcelona ile Napoli arasında oynanan beş resmi maçın tamamında karşılıklı goller atılırken, bu karşılaşmalar üç 1-1'lik beraberliğin yanı sıra 4-2 ve 3-1'lik Barcelona galibiyetlerine sahne oldu.

Barcelona, Şampiyonlar Ligi tarihinde ilk maçı deplasmanda mağlup olmadan tamamladığı 21 çift ayaklı eleme turunun 20'sinde yoluna devam etmeyi başardı. İspanya temsilcisinin bu şekilde elendiği tek eşleşme, 2002/03 çeyrek final aşamasında Juventus karşısındaydı.

Napoli, Avrupa kupalarının grup sonrası çift ayaklı eleme turlarında ilk maçı iç sahada kazanamadığı 11 eşleşmenin tamamında turnuvaya veda etti. İtalyan ekibi, bu şekilde en son 2019/20 Şampiyonlar Ligi sezonunda Barcelona'ya elendi.

Şampiyonlar Ligi'nin grup sonrası aşamalarında çıktığı son dört maçın hiçbirini kazanamayan Barcelona (2B 2M), turnuva tarihinde bu şekilde daha uzun bir seri yaşamadı.