Barcelona, Pedri Gonzales'in sözleşmesini 2026 yılına kadar uzattı.

La Palmas altyapısında yetişen Pedri, 2019'da 20 milyon Euro karşılığında Barcelona'ya imza atmıştı. 2019/20 sezonunu Las Palmas'ta kiralık olarak geçiren oyuncu, Barça'ya dönmesinin ardından takımın önemli isimlerinden biri oldu.

Pedri'nin Katalan devi ile sözleşmesi 2022 yazında sona eriyordu. Bir süredir oyuncuyla sözleşme yenileme çalışmaları yapan Barcelona, 18 yaşındaki oyuncuyu 2026 yazına kadar takımda tutacak anlaşmayı yaptı.

Pedri'nin Barça'da serbest kalma maddesi ise 1 milyon Euro olarak belirlendi.