Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Barcelona, PSG'yi konuk ediyor.
STAT: Camp Nou
SAAT: 23.00
YAYIN: beIN Sports 1
HAKEM: Björn Kupers
BARCELONA: M. ter Stegen, Dest, Pique, Lenglet, Jordi Alba, Busquets, Pedri, F. de Jong, Griezmann, Messi, Dembele
TEKNİK DİREKTÖR: Ronald Koeman
PSG: Navas, Kimpembe, Marquinhos, Kurzawa, Florenzi, Verratti, Mbappe, Paredes, Kean, Gueye, Icardi
TEKNİK DİREKTÖR: Mauricio Pochettino
NASIL GELDİLER?
Barcelona; Juventus, Dinamo Kiev ve Ferencvaros'un bulunduğu G Grubu'nu Juventus'un ardından averajla 15 puanla tamamlayıp tur atladı.
PSG ise Leipzig, Manchester United ve temsilcimiz Başakşehir'in bulunduğu H Grubu'nu lider noktalayıp turladı.
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