El Clasico için nefesler tutuldu. İspanya Kral Kupası finalinde şampiyonluğun iki önemli adayı Barcelona ile Real Madrid kozlarını paylaşacak. Dev maç, İspanya'nın Sevilla kentindeki La Cartuja Stadyumu'nda oynanacak. Carlo Ancelotti'nin Arda Güler'e ilk 11'de görev verip vermeyeceği ise en çok araştırılan konulardan biri oldu. Barça, bugüne kadar 31 kez, eflatun beyazlılar ise 20 kez kupayı müzesine götürdü. Peki Barcelona - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Arda Güler El Clasico’da oynayacak mı? İşte, İspanya Kral Kupası finali Barcelona - Real Madrid maçı canlı yayın kanalı ve karşılaşmaya ilişkin detaylar…