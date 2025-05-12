Barcelona şampiyonluğa çok yakın!

Avrupa'nın 5 büyük futbol ülkesi Almanya (Bundesliga), Fransa (Ligue 1), İngiltere (Premier Lig), İspanya (LaLiga) ve İtalya'daki (Serie A) maçlara hafta sonu devam edildi.

Sezon sonu yaklaşırken İspanya (LaLiga) ve İtalya'daki (Serie A) şampiyonluk yarışında kıyasıya rekabet sürdü.

Fransa'da (Ligue 1) Paris Saint-Germain (PSG), İngiltere'de (Premier Lig) Liverpool, Almanya'da (Bundesliga) ise Bayern Münih, önceki haftalarda şampiyonluğunu ilan etti.

Barcelona'nın 82 puanla zirvede yer aldığı 35. hafta sonunda Real Madrid 75 ve Atletico Madrid 70 puan elde etti.

Atletico Madrid'in sahasında Real Sociedad'ı 4-0 yendiği karşılaşmada takımının gollerini atan Alexander Sörloth, LaLiga tarihine geçti. Norveçli golcü, ilk 11 dakikada 3 gol atarak LaLiga tarihinin en erken "hat-trick"ini yaptı.

LİDER NAPOLİ PUAN KAYBETTİ

Serie A'da Napoli, sahasında Genoa ile 2-2 berabere kalarak 4 hafta sonra puan kaybetti.

Romelu Lukaku ve Giacomo Raspadori'nin golleri, Napoli'nin galibiyeti için yeterli olmadı. Genoa, Alex Meret'nin kendi kalesine ve Johan Vasquez'in golleriyle bir puanı almayı başardı.

Zirve takipçisi Inter ise deplasmanda Torino'yu 2-0'lık skorla geçti. Konuk ekipte milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, 62. dakikada oyuna girdi.

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Ligin 36. haftasında 78 puandaki Napoli'nin takipçisi Inter ile arasındaki fark bire düştü. Bir maçı eksik Atalanta, 68 puanla iki takımı izledi. UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi veren Juventus ve Lazio 64'er, bir maçı eksik Roma 63 ve Bologna 62 puan topladı.