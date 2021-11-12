Fenerbahçe'nin yıldızına Barcelona kancası... İsmi daha önce Sevilla ve Atletico Madrid ile anılan Attila Szalai için bu kez Barcelona iddiası geldi.

Xavi'nin teknik direktörlüğe getirilmesinin ardından takıma önemli transferler yapılması beklenirken listede Szalai'nin de olduğu belirtildi. Bu transferde Fenerbahçe'nin yüksek bonservis talebinin zorlayı olduğu kaydedildi.

Ocak ayında Fenerbahçe'ye katılan Szalai, EURO 2020'de Macaristan formasıyla gösterdiği performansla da beğeni toplamıştı.