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Barhal Çayı rafting tutkunlarını ağırlıyor

Artvin'in Yusufeli ilçesinde bulunan Barhal Çayı, rafting ve kano tutkunlarınca tercih ediliyor

Barhal Çayı rafting tutkunlarını ağırlıyor
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AA

Aralarında Yusufeli Belediye Başkanı Eyüp Aytekin ile farklı illerden gelen rafting tutkunlarının bulunduğu 7 kişi, Barhal Çayı'nın azgın sularında rafting yaparak adrenalin dolu dakikalar yaşadı.

Yaklaşık 10 kilometre boyunca kürek çeken sporcular, parkuru Barhal Çayı'nın Yusufeli Baraj gölüyle birleştiği noktada sonlandırdı.

Botun girdaba kapılarak alabora olması nedeniyle suya düşen sporcular, kendi imkanlarıyla düzelttikleri bota yeniden binerek parkuru tamamlamayı başardı.

Yusufeli Belediye Başkanı Aytekin, rafting sonrası Yusufeli'nin adrenalin sporları için elverişli bir doğaya sahip olduğunu söyledi.

Kaçkar Dağı eteklerinden gelen suların oluşturduğu Barhal Çayı'nın, rafting ve kano için son derece heyecan verici yapıya sahip olduğunu belirten Aytekin, Barhal Çayı'nın yıl boyunca çok sayıda rafting tutkununu ağırladığını aktardı.

Aytekin, kendisinin de fırsat buldukça rafting yaptığını ifade ederek, rafting ve doğaseverleri ilçeye beklediklerini kaydetti.

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