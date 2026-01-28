Habertürk
Habertürk
        Barınağa uyuşturucu operasyonu! | Son dakika haberleri

        Barınağa uyuşturucu operasyonu!

        Aydın'da uyuşturucu sattığı belirlenen Mehmet Boztaş adlı şüpheli, çalıştığı barınakta 28 bin 447 sentetik hap ile yakalandı. Boztaş, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.01.2026 - 17:43 Güncelleme: 28.01.2026 - 17:43
        Barınağa uyuşturucu operasyonu!
        Aydın'ın İncirliova ilçesinde, uyuşturucu sattığı belirlenen Mehmet Boztaş (38) çalıştığı hayvan barınağında 28 bin 447 sentetik hap ile yakalandı.

        DHA'nın haberine göre polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Boztaş, tutuklandı.

        UYUŞTURUCU SATTIĞI BELİRLENDİ

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, istihbarat çalışmasıyla Mehmet Boztaş'ın uyuşturucu sattığını tespit etti. Bunun üzerine ekipler, dün şüphelinin çalıştığı hayvan barınağına operasyon düzenledi.

        Buradaki dolapta yapılan aramada 28 bin 447 sentetik hap, suçta kullanıldığı belirtilen 1 cep telefonu ile uyuşturucu satışından elde edildiği 5 bin 975 TL ele geçirildi. Gözaltına alınan Boztaş, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mehmet Boztaş, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

