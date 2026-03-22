        Barınaktaki köpek ölümlerine soruşturma | Son dakika haberleri

        Barınaktaki köpek ölümlerine soruşturma

        Burdur'un Bucak ilçesinde faaliyet gösteren barınaktaki "köpek ölümleri" iddialarına ilişkin idari soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2026 - 23:09 Güncelleme:
        Bucak Belediyesi bünyesinde kurulan Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde bazı köpeklerin öldüğü ve boyun kısımlarında yaralarının olduğu iddia edilen görüntüler, hayvanseverlerden oluşan bir grup tarafından sosyal medyada paylaşıldı.

        Burdur Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, sosyal medyaya yansıyan üzüntü verici görüntü ve iddialara ilişkin olarak, konunun tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla gerekli inceleme ve idari soruşturmanın başlatıldığı bildirildi.

        Açıklamada, "Tespit edilecek sorumlular hakkında idari ve hukuki işlemler titizlikle uygulanacaktır. Hayvanların sağlığı ve refahı öncelikli olup, süreç ilgili kurumlar tarafından hassasiyetle takip edilmektedir." denildi.

        Bucak Belediyesinden yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

        "Olayda ihmali bulunduğu değerlendirilen Veteriner İşleri Müdürlüğü bünyesindeki sorumlu personel hakkında başlatılan idari soruşturma kapsamında, soruşturmanın sağlıklı ve etkin bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla ilgili birimdeki görevli personel görevlerinden alınmıştır."

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

        Eşi tarafından anne ve babasının mezarı başında öldürülen Gamze, toprağa verildi

        AKSARAY'da, annelerinin mezarı başında dua okurken boşanma aşamasındaki eşi Habip Emre Yıldırım (38) tarafından av tüfeğiyle vurulan Gamze Yıldırım (35) toprağa verildi. Yıldırım'ın saldırıda yaralanan ablası Beyaz Çakmak'ın (48) tedavisi ise sürüyor.   Olay, dün saat 13.00 sıralarında Ortaköy ilçes...
