Barış Akarsu, 28. yaş günü olan 29 Haziran 2007 Cuma akşamı, saat 22:30 civarında, Muğla ilinin Bodrum ilçesine 5 kilometre mesafede olan Torba Kavşağı'nda bir trafik kazası geçirmişti. Beş gün yoğun bakımda kalan Barış Akarsu, 4 Temmuz 2007'de yaşam mücadelesini kaybederek sevenlerini yasa boğdu.

BARIŞ AKARSU KİMDİR?

Barış Akarsu, 29 Haziran 1979, Bartın'da doğdu. 4 Temmuz 2007, Bodrum'da hayatını kaybetti.

Çocuk yaştan beri müziğe duyduğu ilgiden dolayı çeşitli enstrümanları çalmayı öğrenmiştir. 2004 yılında profesyonel anlamda müzik yapmak için arkadaşlarının ısrarı üzerine atv'de yayımlanan Akademi Türkiye adlı yarışmaya katılmıştır.

Uzun süre yer aldığı yarışmada Haluk Levent ve Deniz Arcak gibi birçok isimle düet yapmıştır. Başarıyla finaline kaldığı yarışmadan birinci olarak ayrılmıştır. Yarışma bittikten sonra ilk albümünün hazırlıklarına başlamıştır.

2004 yılının Temmuz ayında ilk albümünün kayıtları için beş ay kadar sürdürdüğü çalışmaların ardından Islak Islak adını verdiği albümünü 30 Aralık 2004 tarihinde çıkarmıştır. Bu albümden ilk olarak söz ve müziği Cem Karaca'ya ait olan ve albümle aynı adı taşıyan "Islak Islak" adlı şarkıyı yayımlamıştır. Albümden bir hafta sonra bir tanıtım konseri düzenlemiştir ve düzenlediği bu konser büyük ilgi görmüştür.

Albümde "Islak Islak" şarkısının yanı sıra, "Mavi", "Kimdir O", "Bir Kasaba Akşamı" ve "Amasra" gibi diğer şarkılar da oldukça beğenilmiş ve bu şarkılara da video klipler çekilmiştir. Yine bu albümde, bir ilahi olan "Gel Gör Beni Aşk Neyledi" adlı eseri de seslendirmiş ve kliplendirmiştir. 2005 yılında birçok konser vermiştir.

Çeşitli radyo ve televizyon programlarına katılmıştır. İlk albümünün ardından Türkiye çapında tanınmaya başlamıştır. 2006 yılının başlarında ikinci albümünün hazırlıklarına başlamıştır. Düşmeden Bulutlarda Koşmam Gerek adını verdiği albümü, 3 Temmuz 2006 tarihinde yayımlanmıştır.

Albümde yer alan "Ben" ve "Yeter Be" adlı şarkıların söz ve müziği Barış Akarsu'ya aittir. "Vurdum En Dibe Kadar" kadar adlı şarkının klibini albümle birlikte yayımlamıştır. Albüm çıktıktan kısa bir süre sonra Star TV'de yayımlanmaya başlayan Yalancı Yarim adlı dizinin başrolünde Merve Sevi ile birlikte oynamaya başlamıştır. "Yaz Demedim" adlı şarkısının klibini bu dizinin çekimlerinde gerçekleştirmiştir.

Ayrıca dizi için birkaç şarkı daha yapmıştır. Barış Akarsu için 2006 ve 2007 yılları oldukça yoğun ve kariyeri için olumlu geçmiştir. 9 Mayıs 2007 tarihinde gerçekleştirilen 13. Kral TV Video Müzik Ödülleri En İyi Rock Sanatçısı Ödülü'nün sahibi olmuştur ve ödülünü Murat Göğebakan'ın elinden almıştır. Dizi çekimleri ve konserler devam ederken 28. yaş günü olan 29 Haziran 2007 Cuma akşamı, saat 22:30 civarında, Muğla ilinin Bodrum ilçesine 5 kilometre mesafede olan Torba Kavşağı'nda bir trafik kazası geçirmiştir.

Beş gün yoğun bakımda kalan Barış Akarsu, 4 Temmuz 2007 tarihinde ölmüştür. Ölümünden altı ay sonra 2008 yılında stüdyoda ve oynadığı dizide seslendirdiği parçalardan oluşan Ayrılık Zamansız Gelir adlı albümü yayımlanmıştır. Albümde ayrıca on bir tane video klibin yer aldığı bir DVD de yer almaktadır.