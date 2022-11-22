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Haberler Magazin 'Barış Akarsu Merhaba', Bartın'da gösterime girdi - Magazin haberleri
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'Barış Akarsu Merhaba', Bartın'da gösterime girdi

Genç yaşta hayata veda eden Anadolu rock müziği sanatçısı Barış Akarsu'nun yaşamını anlatan "Barış Akarsu Merhaba" filmi, şarkıcının memleketi Bartın’da gösterime girdi

'Barış Akarsu Merhaba', Bartın'da gösterime girdi - Magazin haberleri
"Paha biçilemez bir duygu"
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AA

'Barış Akarsu Merhaba'nın başrol oyuncusu İsmail Ege Şaşmaz, gösterim öncesi gazetecilere, 16 Kasım’da İstanbul’da yapılan galanın güzel geçtiğini ve filme yoğun ilgi olduğunu söyledi.

"BİR İNSANI BİR İNSANIN YERİNE KOYABİLMEK ÇOK ZOR"

Barış Akarsu'nun hayranları, dostları ile babası Selahattin ve kardeşi Nesrin Akarsu'nun da kendilerini yalnız bırakmadığını dile getiren Şaşmaz, şöyle konuştu:

Şimdi Barış’ın memleketindeyiz. Filmin çekimlerinin bir bölümünü de Amasra’da yaptık ve ben 1,5 ay buradaydım. Burası benim için çok anlamlı bir şehir oldu. Barış’ın şarkısında dediği gibi; 'Hasret kokan şehir, sevda kokan şehir, deniz kokan şehir...' Benim için de öyle bir şehir oldu burası. Geldiğimde kendimi, kendi memleketimde hissediyorum. Barış’ı da kendimden bildim. Halk da beni Barış’ın yerine koydular, Barış gibi sevdiler. Bu benim için paha biçilemez, en önemli şey oldu. Umarım Barış’ı onlara istedikleri gibi gösterebilmişimdir. Gerçekten iyi şekilde anlatabilmişimdir. Barış’ın memleketinde Bartın’da, Amasra’da bu duyguyu yaşamak çok önemli. Çok zor bir insanı bir insanın yerine koyabilmek... Barış gibi bir insanın yerine koyulabilmek benim için çok önemliydi ve ben bunu yaşıyorum. Bunun haklı gururuyla da çok mutluyum.

"PAHA BİÇİLEMEZ BİR DUYGU"

Barış Akarsu'nun kardeşi Nesrin Akarsu’nun kendisine şarkıcının montunu, kolyesini ve bilekliğini de hediye ettiğini belirten Şaşmaz, "Bunları hep taşıyacağım. Paha biçilemez bir duygu. İyi ki buradayım, iyi ki filmi beraber izleyeceğiz" diye konuştu.

"GURUR VERİCİ"

Barış Akarsu'nun kardeşi Nesrin Akarsu da, ağabeyinin filminin memleketi Bartın'da gösterime girmesinin heyecanını yaşadıklarını vurguladı.

Akarsu, "Filmi izlemenin duygularını anlatmak mümkün değil ancak 'Yaşanır' derim. Benim üzüntülerimi ancak ben gibi yaşayan anlar. Ağabeyimi bu şekilde İsmail Ege Şaşmaz'da görmek çok gurur verici. Hem hüzünlüyüm, hem mutluyum" ifadelerini kullandı.

Filmin Bartın’daki ilk gösterimine sanatçı Akarsu'nun ailesi ve yakınlarının yanı sıra Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Emniyet Müdürü Şakir Engin Korkmaz, İl Jandarma Komutanı Ersin Arslan da izledi.

ADINI 'AKADEMİ TÜRKİYE' İLE DUYURDU

Çocukluğunda müziğe ilgi duymaya başlayan Barış Akarsu, 2004 yılında katıldığı 'Akademi Türkiye' adlı şarkı yarışmasıyla adını duyurdu.

Yarışmada birinci olmasının ardından albüm çıkaran Akarsu, müzik çalışmalarının yanı sıra 'Yalancı Yarim' adlı dizide rol aldı.

2007'DE VEFAT ETTİ

Barış Akarsu'nun bulunduğu otomobil, 29 Haziran 2007'de, Bodrum Torba Kavşağı'nda kamyonla çarpışmış ve otomobilde bulunan Zeynep Koçak ile Nalan Kahraman ölmüştü. Tedavi altına alınan Barış Akarsu da 5 gün süren yaşam mücadelesini kaybetmişti.

Fotoğraflar: AA, İHA

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