Umut veren rakamlar 0:00 / 0:00

Sinema sektörü, pandemi sonrasında yeniden toparlanarak 2020 öncesine dönmeye çalışıyor. Bir yandan pandeminin bıraktığı hasarı onarmaya, diğer yandan dijital platformların salonlar üzerindeki olumsuz etkisini bertaraf etmeye uğraşan sektör için 2022 - 2023 sinema mevsimi oldukça önemli olacak.

BÜYÜK ZARARI GÖZE ALDILAR Mahalleden Arkadaşlar Birçok yapımcı, yaz aylarında sete çıktıkları filmlerini izleyicilerle sinema salonlarında buluşturma kararı aldı. Birçok yapımcı da pandemi nedeniyle gösterime giremeyen filmlerinin gösterim haklarını dijital platformlara vermedi.

İKİ YILDAN FAZLA BİR SÜRE BEKLEDİLER Kendi Yolumda O yapımcılar, yüksek ölçülerde maddi kaybı göze alarak sinema salonlarında tam normalleşme zamanını bekledi. Örneğin Murat Cemcir; Mahalleden Arkadaşlar’, İlker Ayrık; ‘Müstakbel Damat’ ve Ömer Faruk Sorak - Gökhan Özoğuz; ‘Kendi Yolumda’ adlı filmlerini iki yıldan fazla süre bekletti.

KADEMELİ ARTIŞ GÖRÜLSE DE... Müstakbel Damat 2022 - 2023 sinema mevsimi bir anlamda sinema salonlarının geleceğinin belirleyicisi olacak olmasına ama her ne kadar kademeli bir artış görülse de geçtiğimiz hafta sonuna kadar gişeler hiç de iç acıcı değildi.

ZİHİNLERİ KURCALAYAN SORULAR Barış Akarsu Merhaba Sinema sektörünün zihnini kurcalayan sorular şunlar oldu;

* İzleyiciler, pandemi döneminde sinema salonlarından soğudu mu?

* Konserler ve diğer kültür - sanat - eğlence etkinlikleri büyük ilgi görürken sinema salonları neden boş kalıyor?

* Sorun; yeterli sayıda film olmaması mı yoksa güzel havaları daha çok değerlendirebilmek amacıyla insanların kapalı alanlara girmek istememesi mi?

CEVAPLAR MEVSİM SONUNDA VERİLECEK Müjdemi İsterim Bu soruların cevaplanabilmesi için sinema mevsiminin sona ermesini beklemek gerecek. Belki de net cevap, birkaç sinema mevsiminden sonra verilebilecek.

EN YÜKSEK RAKAMA ULAŞILDI 2019’da kasımın ilk 3 hafta sonunda izleyici sayısı 3.283.269’du. 2022’nin aynı döneminde ise izleyici sayısı 1.281.002 olarak gerçekleşse de sinema sektörü gelecek günlerden bir hayli umutlu.

Zira; 18 - 20 Kasım arasındaki hafta sonu gişeleri, sinema sektörünün endişelerini tamamen sona erdirmese de yüreklerine su serpti. Çünkü 2022 - 2023 sinema mevsiminin başlangıcından bu yana en yüksek izleyici rakamına ulaşıldı.