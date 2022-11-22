Umut veren rakamlar

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Magazin
ABONE OL

Sinema sektörüne umut veren rakamlar

Sinema salonlarında, sektöre umut verici gişelere ulaşıldı. 18 - 20 Kasım’da izleyici sayısı; bir önceki hafta sonuna göre % 54.2 artarken hasılatta bu rakam % 55.4 olarak gerçekleşti. Geçtiğimiz hafta en çok izlenen filmler arasında ilk 3 sırada Türk filmlerinin olması sinema sektörünü heyecanlandıran bir diğer gelişme oldu

Sinema sektörüne umut veren rakamlar
Umut veren rakamlar
0:00 / 0:00

Sinema sektörü, pandemi sonrasında yeniden toparlanarak 2020 öncesine dönmeye çalışıyor. Bir yandan pandeminin bıraktığı hasarı onarmaya, diğer yandan dijital platformların salonlar üzerindeki olumsuz etkisini bertaraf etmeye uğraşan sektör için 2022 - 2023 sinema mevsimi oldukça önemli olacak.

BÜYÜK ZARARI GÖZE ALDILAR

Mahalleden Arkadaşlar
Mahalleden Arkadaşlar

Birçok yapımcı, yaz aylarında sete çıktıkları filmlerini izleyicilerle sinema salonlarında buluşturma kararı aldı. Birçok yapımcı da pandemi nedeniyle gösterime giremeyen filmlerinin gösterim haklarını dijital platformlara vermedi.

İKİ YILDAN FAZLA BİR SÜRE BEKLEDİLER

Kendi Yolumda
Kendi Yolumda

O yapımcılar, yüksek ölçülerde maddi kaybı göze alarak sinema salonlarında tam normalleşme zamanını bekledi. Örneğin Murat Cemcir; Mahalleden Arkadaşlar’, İlker Ayrık; ‘Müstakbel Damat’ ve Ömer Faruk Sorak - Gökhan Özoğuz; ‘Kendi Yolumda’ adlı filmlerini iki yıldan fazla süre bekletti.

KADEMELİ ARTIŞ GÖRÜLSE DE...

M&uuml;stakbel Damat
Müstakbel Damat

2022 - 2023 sinema mevsimi bir anlamda sinema salonlarının geleceğinin belirleyicisi olacak olmasına ama her ne kadar kademeli bir artış görülse de geçtiğimiz hafta sonuna kadar gişeler hiç de iç acıcı değildi.

ZİHİNLERİ KURCALAYAN SORULAR

Barış Akarsu Merhaba
Barış Akarsu Merhaba

Sinema sektörünün zihnini kurcalayan sorular şunlar oldu;
* İzleyiciler, pandemi döneminde sinema salonlarından soğudu mu?
* Konserler ve diğer kültür - sanat - eğlence etkinlikleri büyük ilgi görürken sinema salonları neden boş kalıyor?
* Sorun; yeterli sayıda film olmaması mı yoksa güzel havaları daha çok değerlendirebilmek amacıyla insanların kapalı alanlara girmek istememesi mi?

CEVAPLAR MEVSİM SONUNDA VERİLECEK

M&uuml;jdemi İsterim
Müjdemi İsterim

Bu soruların cevaplanabilmesi için sinema mevsiminin sona ermesini beklemek gerecek. Belki de net cevap, birkaç sinema mevsiminden sonra verilebilecek.

EN YÜKSEK RAKAMA ULAŞILDI

2019’da kasımın ilk 3 hafta sonunda izleyici sayısı 3.283.269’du. 2022’nin aynı döneminde ise izleyici sayısı 1.281.002 olarak gerçekleşse de sinema sektörü gelecek günlerden bir hayli umutlu.
Zira; 18 - 20 Kasım arasındaki hafta sonu gişeleri, sinema sektörünün endişelerini tamamen sona erdirmese de yüreklerine su serpti. Çünkü 2022 - 2023 sinema mevsiminin başlangıcından bu yana en yüksek izleyici rakamına ulaşıldı.

12 FİLM DAHA AZ OLMASINA RAĞMEN ARTTI

Geçtiğimiz hafta sonunda izleyici sayısı bir önceki hafta sonuna göre % 54.2, sinema mevsiminin başladığı ilk hafta sonuna göre ise % 352.6 arttı.
Bir önceki hafta sonuna göre 12 film daha az olmasına rağmen izleyici sayısının artması, sinema sektörünü umutlandıran bir diğer gelişme oldu. Elde edilen hasılat ise % 55.4 artarak 35.413.239 TL’ye ulaştı.

Geçtiğimiz hafta sonunda en çok izlenen 5 film şunlar oldu;

Barış Akarsu Merhaba… 102.057
Müjdemi İsterim… 98.638
Aslan Hürkuş Görevimiz Gökbey… 86.611 (5’inci haftasında toplam… 789.623)
Black Panther: Yaşasın Wakanda… 79.889 (2’nci haftasında toplam… 313.593)
Karlar Kraliçesi ve Prenses… 62.899 (2’nci haftasında toplam… 184.829)

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Ceyhun Fersoy'dan Tolga Güleryüz'e acı veda! Son yolculuğuna uğurlanacak - Magazin haberleri
MAGAZİN "Elimi tut' dedin, anlamadım..."
Burçin Terzioğlu evde ayağını kırdı - Magazin haberleri
MAGAZİN Evde ayağını kırdı
Armağan Çağlayan'dan üzen haber! Ünlü sunucu Armağan Çağlayan kimdir, hastalığı ne, ne kanseri ve sağlık durumu nasıl?
MAGAZİN Armağan Çağlayan'dan üzen haber!
Güzel Günler'in Selma'sı bambaşka birine dönüşmüş! Leyla Tanlar'ın o eski halinden eser yok!
MAGAZİN O eski halinden eser yok!
Melisa Döngel imaj değiştirdi! Ünlü oyuncunun son halini görenler şaştı kaldı!
MAGAZİN Melisa Döngel imaj değiştirdi!
Oyuncuların kazasında kimler öldü? Amasya trafik kazasında ölen oyuncular kimler? Oyuncuların kazası nasıl oldu? İşte ölen oyuncuların isimleri ve yaşları
MAGAZİN Oyuncuların kazasında kimler vefat etti?
Oyuncu Özgür Karataş kimdir, öldü mü? Özgür Karataş kaç yaşındaydı, mesleği ne, nereli, çocuğu var mı ve vefat mı etti?
MAGAZİN Oyuncu Özgür Karataş kimdir, vefat mı etti?
Burak Topçu kimdir, vefat mı etti? Burak Topçu öldü mü, kaç yaşındaydı ve evli miydi, çocuğu var mı ve mesleği ne, nereli?
MAGAZİN Oyuncu Burak Topçu kimdir, vefat mı etti?
Ceyhun Fersoy kimdir, kaç yaşında, evli mi, nereli? Ceyhun Fersoy sağlık durumunda son gelişme nedir, durumu nasıl?
MAGAZİN Ceyhun Fersoy kimdir?
Uraz Kaygılaroğlu'nun eski eşi Melis İşiten sağlık durumu hakkında son gelişmeler nasıl, kimdir, kaç yaşında, mesleği ne ve ne oldu?
MAGAZİN Melis İşiten kimdir?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.