Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Nef Stadı'nda Ankaragücü'nü konuk etti. 1-0 geriye düşen sarı-kırmızılılar reaksiyon vermekte ise gecikmedi.

Sağ kanattan Rashica'nın açtığı ortada baskıdan iyi kurtulan genç futbolcu şık bir kafa vuruşuyla skora dengeyi getirdi.

Bu sezonki üçüncü lig golünü kaydeden Barış Alper son dört maçta ise iki gol bir asistlik performans sergiledi.