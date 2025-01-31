Galatasaray'da 2-1 kaybedilen Ajax maçının ardından Barış Alper Yılmaz açıklamalarda bulundu.

Çok üzgün olduklarını söyleyen Barış Alper, "Çok üzgünüz takım olarak. İstemediğimiz bir sonuç aldık. Avrupa Ligi'nde ilk yenilgimiz. Çok pozisyona girdik. Olmadı. Taraftarlarımız takıma güvensin. İlk 8 olmadı, belki böylesi hayırlıdır." ifadelerini kullandı.

Hedeflerinin değişmediğini söyleyen Barış Alper, "Hedefimiz hep aynı. İki senedir olduğu gibi bu sene de başarıya odaklanmış bulunmaktayız. İnşallah istediğimiz yere geleceğiz." dedi.